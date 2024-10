Diputada Yeomans (FA) también apunta a Raúl Soto (PPD): “Equiparar las situaciones” respecto al rol del Presidente y Monsalve “no corresponde”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistada por Rodrigo Álvarez, la parlamentaria Gael Yeomans arremetió en contra del legislador, quien dijo que "el peor enemigo del gobierno y del Presidente Boric, hoy es el propio Presidente Boric". "En este caso la responsabilidad es de quien ejecutó el acto y quien es denunciado (por violación), que es Monsalve. Pero ser así de crítico y equiparar las situaciones respecto al rol del Presidente de la República, como fueron las cuñas del diputado Soto, me parece que no corresponden", expresó, añadiendo que esos dichos "no ayudan, no contribuyen a cómo nosotros desde el oficialismo tenemos que enfrentar situaciones tan complejas como esta". Revisa en el video la entrevista completa.