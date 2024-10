Diputado Matías Ramírez (PC) y estallido social: “La renuncia de Piñera podría haber sido una mejor salida institucional”

En el programa de streaming de La Tercera, y entrevistado por Francisco Aravena, el parlamentario comunista sostuvo que la declaración del entonces timonel de su colectividad, Guillermo Teillier, pidiendo la dimisión del expresidente Sebastián Piñera, fue "una posición del partido". "Cuando se ve cómo el gobierno había respondido a la movilización social, pedir la salida del Mandatario no estaba muy alejado a la realidad del país", expresó, agregando que "dada la cantidad de denuncias, la brutalidad de las fuerzas policiales, me parecía sensato en ese momento, y haciendo un análisis histórico, lo comparto". El legislador también defendió la decisión de su tienda de no sumarse al Acuerdo por la Paz firmado en el Parlamento el 15 de noviembre de 2019 asegurando que fue una decisión "acertada". Revisa en el video la entrevista completa.