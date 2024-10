El íntimo relato de Gonzalo Blumel a cinco años del estallido social

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el ex jefe de gabinete recordó una de las peores crisis por las que atravesó el segundo gobierno de Sebastián Piñera. "Asumir el ministerio del Interior 10 días después del estallido fue una carga compleja, ingrata, poco comprendida", señaló. Además, dijo que aunque valoraba que el Presidente Gabriel Boric haya hecho "algunas reflexiones y autocríticas", no ha habido "una reflexión profunda". "Cuando uno cree que no es profunda y que además no la acompaña su propia coalición (…) entonces qué tan sincera es y qué podría esperar uno para el futuro, cómo se van a comportar en un futuro gobierno en el que no son parte", expresó.