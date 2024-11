Embajador de Chile en Estados Unidos defiende asistencia a convención demócrata en medio de críticas de parlamentarios

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, y entrevistado por Consuelo Saavedra, Juan Gabriel Valdés se refirió a las peticiones de renuncia que han efectuado diputados de oposición por las críticas que el diplomático efectuó en 2020 en contra del ahora electo presidente de EE.UU. -cuando aseguró que "es una encarnación de lo peor de la historia" de ese país-" y también por haber asistido a la convención del Partido Demócrata, que apoyaba la opción de Kamala Harris. El también militante socialista dijo que en estos casos "son invitaciones que vienen de protocolos, no que hacen los partidos en un sentido político o ideológico" y que él fue convocado a ambos eventos. A la republicana -sostuvo- no pudo asistir porque había visitas oficiales chilenas, y a la demócrata, según relató, asistió junto a "60 embajadores más y me pareció razonable estar ahí".