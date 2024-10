Embajador ucraniano: “He hablado con el canciller Van Klaveren y otras autoridades y me dicen que al Presidente Boric le gustaría visitar Ucrania”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Francisco Aravena, Yurii Diudin señaló que "he hablado muchas veces en Cancillería, con el canciller Van Klaveren y otras autoridades, y me dicen que le gustaría al Presidente Boric visitar Ucrania cuando tenga esa posibilidad, cuando esté en Europa y en algunas de sus giras poder incluir un viaje a Ucrania", aunque precisó que todavía no es nada concreto. También adelantó que Volodymyr Zelensky planea realizar una cumbre de líderes latinoamericanos en Ucrania e incluir al Mandatario. Revisa la entrevista completa en el video.