Embajador Valdés y Visa Waiver: “Salvo que alguien quiera hacer una utilización muy política de esto, no hay razones para que se acabe”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y en entrevista con Consuelo Saavedra, Juan Gabriel Valdés explicó que, a su juicio, el programa de exención de visa entre ambos países no está en riesgo a menos que se busque un provecho político. Esto, según la máxima autoridad de Chile en Washington, porque "nunca antes Estados Unidos ha conseguido mayor información de los que entran" y porque gran parte de los casos de chilenos detenidos en ese país por robo u otros delitos no han ingresado usando este beneficio. "No se ha usado Visa Waiver porque se hace cada vez más difícil", afirmó. Revisa en el video la entrevista completa.