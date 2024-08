Enrique Bassaletti: “No he vivido en Maipú (...) no es necesario para ser alcalde”

En un nuevo capítulo del programa Desde la Redacción de La Tercera, entrevistado por Rodrigo Álvarez, el general (r) aseguró que "no hace la diferencia estar in situ o no" ya que ha "estado muy ligado a la comuna por razones personales y familiares" y que conoce "muy bien la realidad" de la zona. También acusó un "intervencionismo electoral grosero" y un "aprovechamiento evidente" del alcalde Tomás Vodanovic y de la expresidenta Michelle Bachelet a propósito de la inauguración del SAR de la comuna.