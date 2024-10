Enrique Bassaletti y estallido: “Después de 5 años todavía estamos buscando las 400 personas que habían perdido la vista; fueron 23″

Si bien el general en retiro de Carabineros, quien durante el estallido social estuvo a cargo de la Zona Metropolitana Este, dijo que probablemente pudo haber funcionarios que excedieron sus fuerzas, también puso en tela de juicio que el proyectil que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai haya sido una carabina de lanzagases. "En el caso hubo un juicio, una condena y se pidió nulidad de ese juicio, donde no se acogieron pruebas (...) En verdad que la lesión que tiene en la cara la senadora, que lo lamento -nadie puede estar contento con una lesión o la muerte de alguien, ni siquiera de un criminal- hay hipótesis que eso no lo pudo haber producido el disparo de esa carabina de lanzagases por una cuestión física. No quiero meterme en ese rollo (...) pero fue eliminado un peritaje que hacía reproducir el mismo tiro con una cabeza de un mamífero, no fue admitido", sostuvo el también candidato a alcalde por Maipú de Republicanos.