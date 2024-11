“Eso es miserable”: De Urresti acusa a Juan Sutil de “maletero” por asegurar que Monsalve “llegaba trasnochado” y alcoholizado al Congreso

"(Manuel) Monsalve era un diputado al que lo tenían que ir a buscar al hotel para votar a las 12 ó 13 horas, donde venía evidentemente trasnochado, con evidencia de consumo de alcohol, y además jugaba en el casino", dijo en la semana el expresidente de la CPC. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el senador y vicepresidente del PS, Alfonso de Urresti, aseguró: "Las palabras del señor Sutil, haciendo referencia sus comportamientos como diputado, eso es miserable y es maletero (...) Eso no se hace, porque no tiene derecho a responder (...) Hay que cuidar las formas. En lo penal me parece bien que esté funcionando el sistema; está privado de libertad, con prisión preventiva, hay una investigación abierta, no obstante el alto cargo que él desempeñaba, es grave el delito sobre el cual se le acusa (...) Que se investigue, presunción de inocencia, debido proceso y que se avance".