Felipe Alessandri critica a Irací Hassler por manejo de Aula Segura: “Ella ponía ‘jaula segura’ y no la aplicó nunca, estando obligada”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el exalcalde de Santiago y hoy jefe comunal electo de Lo Barnechea se refirió a la gestión de la militante comunista en el municipio capitalino, a propósito de la explosión de una molotov en el Internado Nacional Barros Arana el pasado 23 de octubre. "Cuando propuse revisar mochilas, casi me comió en el concejo (municipal), que cómo se me ocurría. Cuando hicimos la ley Aula Segura ella ponía “jaula segura”, se oponía (...) Faltó en sus obligaciones como alcaldesa al no aplicar la ley", indicó. Revisa en el video la entrevista completa.