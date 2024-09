Fiscal Francisco Bravo: “Lo que hizo Lorena Parra probablemente no lo ha hecho solo ella”

En el programa de streaming de La Tercera 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales abordó las criticas que ha recibido la persecutora, quien envió su currículum a Luis Hermosilla cuando postulaba a la Fiscalía Metropolitana Oriente. "Lo han hecho muchas personas que han postulado a ser candidatos (al Ministerio Público), dicen 'si tú me conoces, por qué no me refieres'", explicó. En esa línea, dijo que cree en la buena fe de Lorena Parra.