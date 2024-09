Gestiones para acusar constitucionalmente a juez Matus: Eric Aedo asegura que algunos le han pedido que no mueva el avispero

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -y entrevistado por Consuelo Saavedra- el diputado DC y vicepresidente de la Cámara se refirió al libelo que pretende impulsar en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, a propósito de sus chats con Luis Hermosilla. A juicio del parlamentario, el magistrado ha incurrido en un "notable abandono de deberes" porque "no dice la verdad al país". Además, señaló que personas -a las que prefirió no nombrar públicamente- le han pedido "no abrir la caja" porque "los puede tocar" y así generar una "situación en la que se pierda el control". Revisa la entrevista completa en este video.