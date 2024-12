Gloria Hutt defiende su continuidad como timonel de Evópoli y acusa: “Hay un grupo que fue muy hostil en estos dos años”

Entrevistada por Consuelo Saavedra en el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y de cara a las elecciones internas del 14 de diciembre, la presidenta de la tienda dijo que bajo su gestión se logró "un nivel de fluidez del trato, de armonía, de confianza" con el resto de Chile Vamos. Además, apuntó a que la lista de unidad que se le propuso no consideró los resultados de la colectividad en las municipales. "Con ese veto, con la imposibilidad de reconocer los resultados, se me respondió una cosa insólita: 'que no estamos evaluando la gestión'. Yo creo que sí, que en las elecciones de un partido político el resultado electoral pesa", sostuvo. Sobre la declaración del senador Luciano Cruz-Coke llamando a que ninguno de los dos liderara una lista, planteó: "Cuando leí esa declaración mi primer pensamiento fue que ni mi marido me decía lo que tenía que hacer. Yo encontré que tomar decisiones por mí es algo que tampoco ayuda". Revisa en el video la entrevista completa.