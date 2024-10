Gonzalo Winter por Irina Karamanos: “Le creo, pongo las manos al fuego”

En el programa de streaming de La Tercera 'Desde la Redacción', el diputado frenteamplista se refirió a una publicación que vincula a la exprimera dama en el pago de bonos a la Fundación ProCultura, entidad investigada por el caso líos de platas. Luego que la excoordinadora sociocultural negara categóricamente haber realizado abonos en la entidad en que aportó servicios, el legislador le entregó su respaldo. "Si en las próximas horas y días no aparece alguien que afirme que Irina hizo abonos, yo no sé cómo puede continuar esa noticia", señaló, agregando: "Yo no conozco el caso (...) lo que yo pongo las manos al fuego es que ella haya incurrido en un acto reñido en la probidad".