Harold Mayne-Nicholls: “Cada vez que digo algo, Milad se molesta”

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, ex presidente del fútbol y actual propietario de Trasandino lidera a los equipos de Segunda División que anunciaron acciones legales frente a la ANFP, organismo que encabeza Pablo Milad. "Se va a presentar (el recurso judicial) porque sostenemos que hay una discriminación respecto a los otros clubes. Es tan así que las bases de nuestro torneo no las aprobamos nosotros", dijo. También abordó la reedición del libro "El Caso Rojas, un engaño mundial", que escribió junto a Marco Antonio Cumsille y que será presentado mañana en el Campus Bellavista de la UNAB. Sobre la denuncia de la U sobre Colo Colo, fijó su postura planteando: "Todos tenemos el derechos de denunciar pero cuando la denuncia es porque de esta manera quiero ganar puntos que no gané en la cancha se distorsiona el juego". En el video la entrevista completa.