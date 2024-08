Helia Molina (PPD): “Tohá tiene la película más clara que nadie”

En el programa Desde la Redacción, la diputada abordó la negativa de Bachelet de volver a la Presidencia. "Muchas veces uno no quiere, pero cuando se da cuenta que no hay una alternativa, que cuando uno no va de candidata puede ser un gobierno que no deseamos, a lo mejor cambia de parecer", dijo. Además, se sumó a Francisco Vidal apoyando una opción presidencial de la ministra del Interior y, sobre la polémica por listas de espera, señaló que era "impresentable este tipo de negligencia".