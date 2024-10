Lautaro Carmona dice que hay que “medir” si el ‘caso Monsalve’ pudo incidir en derrotas electorales como la de Irací Hassler

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, y entrevistado por Consuelo Saavedra, el presidente del Partido Comunista se refirió a los factores que pudieron provocar la caída de la militante de su partido, Irací Hassler, en Santiago. "Estamos atentos a recoger nuestras conclusiones. No vamos a esconder que evidentemente todas nuestras fortalezas estaban en Irací, que ha sido vecina de Santiago desde siempre, que tuvo experiencia como concejala y tenía capacidad de gestión", dijo, agregando que fue un "revés" para la colectividad. "Tampoco hemos medido-agregó- y no sé si tuvo impacto o no, el llamado caso Monsalve. Están abiertos todos los factores, no hay uno solo, que permiten asumir la complejidad de asumir un resultado electoral". Revisa en el video la entrevista completa.