Marcos Barraza, miembro de la Comisión Política del PC: “Estoy de acuerdo con que no se puede legitimar” el gobierno de Maduro

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el exministro y exconvencional comunista se refirió a su postura sobre la crisis del país caribeño, indicando que "mientras no se conozcan las actas y no medie la acción de un organismo internacional imparcial, no es posible reconocer" los comicios. En esa línea, expresó que "debiesen hacerse nuevas elecciones" -plegándose a la postura de los presidentes de Colombia y Brasil- y afirmó que, aunque la oposición venezolana "tiene un historial golpista", el "gobierno de Venezuela está altamente cuestionado porque tiene una situación inconclusa y estoy de acuerdo con que no se puede legitimar".