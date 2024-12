Paula Daza dice que se siente “más vinculada” a Matthei y Chile Vamos y que no comparte “muchas de las propuestas valóricas” de Kast

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistada por Consuelo Saavedra, la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, abordó los "programas de gobierno en materia de salud" en los que ha trabajado con un equipo de expertos y que presentará a Evelyn Matthei en el caso de que sea carta presidencial. "Soy muy cercana a Matthei y si me pide trabajar con ella yo lo haré encantada”, expresó. Consultada por su paso, en la anterior segunda vuelta, como jefa de campaña de José Antonio Kast aseguró: "Era la mejor opción para continuar con la política de salud que nosotros habíamos implementado" pero reconoció que no comparte "muchas de las propuestas valóricas" del republicano. "Me siento mucho más vinculada hoy a Evelyn Matthei y a Chile Vamos, por la historia y por la manera de pensar", sostuvo.