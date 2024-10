Rector de la Universidad Central y polémica por USS: “Es un tema puntual, no la generalidad”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción, y entrevistado por Consuelo Saavedra, Santiago González -quien preside la Corporación de Universidades Privadas- se refirió a la controversia que envuelve a la Universidad San Sebastián, que es parte del organismo que él dirige, asegurando que "es un tema puntual, no es la generalidad". "Somos 16 universidades, no podemos legislar por temas puntuales como eso, aquí estamos hablando de 1.300.000 jóvenes que están en la educación superior, no estamos hablando del caso de un profesor o de otro profesor, sino del desarrollo del país", sostuvo. Esto, a raíz del sueldo que recibía en la USS Marcela Cubillos y por la presencia de personeros vinculados al caso Audio en esa casa de estudios. Revisa en el video la entrevista completa.