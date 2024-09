Sabas Chahuán apunta a vínculo de esposa de Ángel Valencia con la USS: “Hay que investigar todas las ramificaciones para que no quede duda”

“No estoy involucrando al fiscal nacional en algo ilegítimo pero también es cierto que su cónyuge (María José Taladriz) era funcionaria de la Fiscalía Nacional y cuando él fue elegido reclamó la asociación de funcionarios (...) ¿Al final dónde está trabajando la señora del fiscal Nacional? En la Universidad San Sebastián. No sé si ahora todavía, pero hasta hace un par de meses sí", planteó el ex fiscal nacional en Desde la Redacción, cuestionando también que la máxima autoridad del la fiscalía no haya abierto un registro de inhabilidades como había "prometido". El abogado también recordó una fotografía que se divulgó de Valencia en la casa de Andrés Chadwick con "una botella de vino en la mesa". "Según se dice en los medios, la habría tomado Manuel Guerra, porque tanto Valencia como Guerra eran académicos de la USS", señaló.