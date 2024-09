Sabas Chahuán por fiscal Palma: “Hay una reputación que tenía, que se le está haciendo añicos si es que se determina que cometió delitos”

En el programa de streaming de La Tercera 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el ex fiscal nacional se refirió a la situación del persecutor regional de Aysén, indagado por sus conversaciones con Hermosilla mientras concursaba para el cargo de fiscal nacional. Sobre las gestiones de este último para lograr su nominación, Chahuán indicó que aunque no necesariamente es delito, es "feo". También expresó que "Palma es un fiscal destacado" y que "tuvo causas complejas". "Ojalá pueda explicarse bien, y si no se puede explicar, y hay delito, que se aplique la máxima sanción, porque no es cualquier persona, es un fiscal", cerró el ex persecutor jefe.