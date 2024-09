Sabas Chahuán y persecutores indagados por chats con Hermosilla: “Si hay fiscales que cometen delitos están infringiendo un deber de garante”

"Conozco a esos fiscales, me da un sentimiento de pena, pero la pena no me impide ver que hay que investigar a fondo, porque si hay fiscales que cometen delitos están infringiendo un deber de garante (...) Sería doblemente triste que tengan responsabilidad los fiscales que están siendo cuestionados", señaló el ex encargado del Ministerio Público en el programa de streaming de La Tercera 'Desde la Redacción'. Esto, en momentos en que se pesquisan las conversaciones que Manuel Guerra y Carlos Palma sostuvieron con el penalista Luis Hermosilla, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber. Revisa en el video la entrevista completa.