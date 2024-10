Sebastián Sichel, alcalde electo de Ñuñoa: “Espero conversar con Emilia Ríos sobre cómo continuar con lo que hizo bien”

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, y entrevistado por Rodrigo Álvarez, el vencedor de las elecciones en esa comuna señaló que no cree en "una política que parta de cero" y reconoció "las cosas en lo que ha avanzado" la actual líder comunal de Ñuñoa y militante del Frente Amplio. "Quiero escuchar mucho lo que fue su experiencia estos cuatro años, me emocionó que ella se emocionara. Tengo críticas a su gestión pero no a su persona. Me gustaría escuchar su aprendizaje como alcaldesa", señaló el exabanderado de Chile Vamos, agregando que "lo que hay que hacer es construir sobre lo que se hizo bien y cambiar las cosas que se hicieron mal". Revisa en el video la entrevista completa.