Senador Castro (PS) por arremetida del gobierno contra Enel: “No puede ser una escaramuza comunicacional”

En el programa Desde la Redacción de La Tercera y en entrevista con Polo Ramírez, Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, abordó los ultimátum del Ejecutivo a la firma eléctrica por los cortes de luz -en línea con terminar la concesión- y las declaraciones del titular de Energía, Diego Pardow, quien abrió la puerta a estatizar parte de la distribución. "No puede ser un grito en el desierto. No puede ser hablarle a las audiencias para tener mayor adhesión presidencial porque sí. (...) Por eso a mí me toca la pega de abrochar esto", dijo.