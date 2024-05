Concurso Real Self: ¡Gana entradas y vive una experiencia única!

REAL SELF es la primera Experiencia Humana en Total Anonimato que ha revolucionado ciudades como Buenos Aires y Barcelona. No es solo un espectáculo, si no una invitación a ser auténticamente tú mismo.

En este innovador evento, no hay actores en el escenario, el verdadero protagonista eres tú. Más de 200 personas por función se sumergen en un total anonimato, vistiendo trajes, máscaras, guantes y botas sobre su calzado, para experimentar la libertad de expresarse sin inhibiciones.

Si no te lo quieres perder, participa en este concurso ingresando tus datos de socio aquí y podrás ser uno de los afortunados ganadores de entradas dobles.

Encuentra toda la info y los detalles del descuento que además tienen nuestros socios en: Descubre Real Self “la evolución de los eventos en vivo” y sé protagonista de una experiencia única.