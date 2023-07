“A nadie le importaba Ken”: Ryan Gosling, el arma secreta de la película de Barbie

Ryan Gosling fue un niño actor. Participó en ese semillero que fue The Mickey Mouse Club, incorporándose durante la misma temporada en que se unieron al programa Britney Spears, Justin Timberlake y Christina Aguilera. Estuvo lejos de ser el talento con más tiempo en pantalla, pero alcanzó a ensayar su característica sonrisa y esbozar su carisma.

Durante años su paso por ese show ha sido más una anécdota que un dato clave para explicar su ascenso en la industria. Ganó popularidad con el drama romántico Diario de una pasión (2004) y antes y después se movió a sus anchas en el cine independiente, dejando estupendas actuaciones en The believer (2001), Lars y la chica real (2007) y Drive (2011). Nada en sintonía directa con sus orígenes en la factoría del ratón Mickey.

Foto: REUTERS/Maja Smiejkowska

Recientemente, ahora que tiene 42 años, Gosling reveló que recompuso su vínculo con su versión más infantil. “Le debo mucho a ese niño. Siento que me distancié muy rápido de él cuando comencé a hacer filmes más serios. Pero la realidad es que él es la razón por la que tengo todo lo que tengo”, admitió a la revista GQ.

Y fue más lejos: “Tuve que regresar y ponerme en contacto con ese pequeño, y agradecerle y pedirle ayuda”.

¿Pedirle ayuda en qué? Durante su trabajo en Barbie, la cinta dirigida por Greta Gerwig a partir del enormemente popular juguete de Mattel. La cineasta de Mujercitas (2019) le planteó su interés en que encarnara a Ken, el novio perfecto, lanzado al mercado dos años después que la muñeca debido a la demanda de las niñas. Ken ha tenido diferentes carreras, pero durante sus seis décadas de vida ha recibido notablemente menos atención que su novia. Para todos los fines, es sólo Ken.

La comedia juega con esa historia asociada al personaje. Si Barbie tiene una semana plagada de grandes días, Ken sólo tiene un buen día si logra capturar la atención de ella (Margot Robbie), la versión estereotipada de la muñeca. El resto del tiempo está en la playa junto con los otros hombres de ese mundo, todos también llamados Ken.

Luego algo se ilumina en él cuando conoce Los Angeles (EE.UU.) junto a su novia. Se da cuenta de que sus pares dominan los negocios, montan caballos, son dueños de grandes camionetas y tienen una serie de beneficios que hasta ese momento ignoraba que existían. En un momento de desatención de la protagonista, vuelve a Barbie Land y la transforma totalmente.

Gosling luce cómodo dando vida a ese arco del papel, vistiendo colores pasteles y riéndose de sí mismo. Para muchos, se roba gran parte de las escenas del filme y está a la altura cuando el personaje alcanza sus momentos más climáticos. Canta una balada, se prueba vestuario estrafalario y oscila entre emociones. Nadie podría decir que no estaba comprometido con la tarea. A juicio de Los Angeles Times, el intérprete alcanza “deliciosos nuevos niveles de autoburla actoral”.

“Si alguna vez realmente te preocupaste por Ken, sabrías que a nadie le importaba Ken. Así que tu hipocresía está expuesta. Es por eso que su historia debe ser contada”, indicó a la revista GQ.

La estrella de La la land (2016) aceptó la tarea cuando se encontró con los juguetes de sus dos hijas, las Barbies y los Kens desperdigados en su jardín. “Lo vi boca abajo en el barro afuera un día, junto a un limón aplastado, y pensé en que la historia de este tipo necesitaba ser contada”, afirmó. Acto seguido, le respondió afirmativamente a la directora y guionista.

Sin embargo, sus dos retoñas –las hijas que tuvo con la actriz Eva Mendes– también estaba confundidas. “Ni siquiera lo llaman Ken. Uno de ellos se llama Darrell. Y Darrell trabaja en una tienda. Uno de los nombres de las Barbies es Gym Class. Y Gym Class conoció a Darrell en la tienda, pero Gym Class se está enfocando en sí misma en este momento”, explicó muy seriamente a The New York Times. En la misma conversación se negó a decodificar el mensaje de la cinta: “No me atrevería a Ken-explicar la película de Barbie”.

Aunque es pronto para anticiparlo, algunas voces ya posicionan al intérprete en la carrera por el Oscar a Mejor actor de reparto. Podría encontrarse con nombres como Robert De Niro (Killers of the Flower Moon) y Robert Downey Jr. (Oppenheimer), pero nada parece intimidarle: a su favor tiene la energía de Ken.