Lady Gaga pedía que la llamaran con otro nombre en el rodaje de Joker 2

Lawrence Sher, el director de fotografía de Joker: Folie à Deux, la esperada secuela del exitoso filme de Todd Phillips, reveló algunas claves sobre la actuación de Lady Gaga en el papel de Harley Quinn, la coprotagonista del filme junto a Joaquin Phoenix.

Lady Gaga como Harley Quinn

Según Sher, la cantante (cuyo nombre real es Stefani Germanotta) recurrió a técnicas de actuación de método, es decir, no se salía del personaje en ningún momento. Lo que complicó las cosas en algún punto.

“No conocí a Stefani en absoluto”, dijo en una entrevista en un podcast. “Extrañamente, sentí que nunca la conocí, incluso durante las pruebas de maquillaje y cabello. Porque de nuevo, tal vez era mi filosofía de no intentar entrar en su espacio”.

El asunto se hizo complejo porque la actriz no le prestaba atención. “Y luego recuerdo durante una semana, siendo como, dios, siento que nos estamos desconectando. Ni siquiera conectar. Somos como en opuestos. Y le diría a mi equipo: ‘Jesús, no puedo descifrarlo. O me odia o nos odiamos. Aquí está pasando algo raro”. agregó.

Todo se arregló cuando le dijeron el dato clave; había que llamarla “Lee” en el set. “Literalmente lo siguiente que dije fue algo ‘Lee, ' y fue como si todo cambiara. A partir de ese momento, fue como si ella fuera... toda nuestra conexión cambió. Yo estaba como, está bien, genial”.

No es primea vez que Lady Gaga recurre a la actuación de método. Ya lo hizo durante su papel en A star is born (2018), donde interpretaba a la estrella en ascenso, Ally Maine, así como en House of Gucci (2021), donde mantuvo el acento italiano de su personaje Patrizia Reggiani durante todo el rodaje.

Lady Gaga

Sobre los detalles de la trama de Joker: Folie à Deux, se sabe hasta ahora que se trata de un musical basado en la estancia del Joker (Joaquin Phoenix) en el Asilo Arkham, donde conocerá a su interés amoroso, Harley Quinn. Un personaje que originalmente no estaba en los comics, sino que emergió desde la recordada serie animada de la década de los 90′.