Canciones Oppenheimer: esta es la atómica playlist del Armagedón

“Y en este mundo moderno, donde esos señores tienen un botón que si quieren nos hacen mierda”, reflexionaba con sorna Jorge González en Pa pa pa, el último sencillo de La Cultura de la basura (1987).

A esas alturas, el famoso botón rojo que presionado desde Occidente o el bloque soviético producto de la Guerra Fría destruiría al planeta irremediablemente, era el mayor lugar común de la música popular de los 80. La gran mayoría se lo tomaba muy en serio. Para otros, era motivo de fiesta y fantasía. Acá las pruebas.

*Vamos a la playa / Righeira (1983)

Johnson y Michael Righeira no eran hermanos como contaban, sino que se conocieron estudiando en Turín a finales de los 70. En la primavera de 1983 publicaron Vamos a la playa con la producción de La Bionda, también italianos, los de One for you, one for me (1978). Righeira impuso un exitazo synth pop bailable, vendiendo tres millones de copias sólo en Europa, repitiendo posteriormente el éxito con No tengo dinero. Vamos a la playa proyectaba con ironía el carrete post hongo atómico:

“Vamos a la playa

La bomba estalló

Las radiaciones tostan

Y matizan de azul (...)

Vamos a la playa

Todos con sombrero

El viento radioactivo

Despeina los cabellos”

*Enola Gay / OMD (1980)

Otro clásico del synth pop y uno de los emblemas de Orchestral Manoeuvres in the Dark, que se prestó para interpretaciones equívocas. “Algunos (...) pensaban que era un mensaje codificado de que éramos gays”, declaró el vocalista y compositor Andy McCluskey a Songfacts.

A pesar de las alusiones directas al ataque nuclear de Hiroshima, como la referencia a la hora en que estalló la bomba en la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945 -08:15 de la mañana-, el motivo de la canción fue bastante más nerd. “Éramos frikis de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. El bombardero individual más famoso e influyente fue el Enola Gay. Una elección obvia para nosotros”.

*Red skies / The Fixx (1986)

Los británicos The Fixx, entre los máximos diseñadores de la New Wave, gozaron de gran éxito en Estados Unidos, mientras en la isla el entusiasmo por su material plagado de excelentes singles como One thing leads to another, Are we ourselves?, Secret separation y Saved by zero, fue más discreto.

Red skies aludía a los pactos armamentísticos entre los gobiernos reaccionarios de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Cualquier similitud entre este clásico y En la ciudad de la furia (1988) de Soda Stereo, no es coincidencia.

*Two tribes / Frankie Goes to Hollywood (1984)

Este es un caso donde resulta más memorable el video que la canción en sí, a pesar de que fue un increíble hit de los súper ochenteros Frankie Goes to Hollywood, que pasaron a la historia del pop gracias a esa explosiva oda a los sintetizadores y la programación titulada Relax.

El vocalista Holly Johnson es un reportero que cubre una pelea todo vale entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y el líder soviético Konstantin Chernenko, el último de los jerarcas herméticos antes de la apertura de Mijail Gorbachov. Two tribes reportó el reputado premio Ivor Novello que distingue a cantautores y compositores en Inglaterra, a Johnson, el bajista Mark O’Toole y el batero Peter Gill.

*99 Luftballons / Nena (1983)

El guitarrista de los alemanes Nena, Carlo Karges, asistió a un concierto de los Rolling Stones en Berlín occidental en 1982. En el clímax del show soltaron globos y el músico puso atención en los que fueron a dar a la zona del muro, que separaba la ciudad desde 1961.

Karges imaginó una reacción del este, que a su vez provocaría una respuesta desde el sector occidental, desatando un incidente catastrófico. Escribió la letra combinando otro hecho.

En 1973 unos estudiantes de Las Vegas soltaron 99 globos de papel metálico amarrados a una bengala roja. Junto a la música del tecladista Uwe Fahrenkrog-Petersen lograron un memorable one hit wonder en alemán.

*2 minutes to midnight / Iron Maiden (1984)

Un clásico atípico en la doncella de hierro que no lleva la firma del líder Steve Harris, sino del guitarrista Adrian Smith y el cantante Bruce Dickinson. 2 Minutes to midnight indaga la guerra nuclear como un juego entre poderosos encarnados en la industria y la política, donde los costos los paga la gente, como también el morbo que provoca la guerra, entre espanto y fascinación.

El título hace referencia al Reloj del Juicio Final, una instancia creada por el Boletín de los científicos atómicos, fundado en 1945 por Albert Einstein e investigadores de la Universidad de Chicago involucrados en el Proyecto Manhattan. El Reloj del Juicio Final establece qué tan cerca está la Humanidad de “una catástrofe global causada por tecnologías artificiales”.

Las alertas máximas han ocurrido en 1953 cuando EE.UU. y la URSS testearon bombas de hidrógeno, luego en 1984, y finalmente este año por el conflicto de Ucrania y Rusia. Estamos a 90 segundos de la medianoche, la máxima tensión jamás registrada.

*It’s a mistake / Men at work (1983)

Este single de los australianos Men at work contenido en el álbum Cargo (1983), está compuesto desde el punto de vista de un oficial de rango medio de las fuerzas armadas de Occidente, ansioso por saber si sus subalternos deberán ir a la guerra. Escrita por el cantante y guitarrista Colin Hay, fue el último éxito internacional de la banda.

El video, como la mayoría de los realizados por el quinteto, coquetea con la sátira y el humor con más intención que resultados.

*Everyday is like sunday / Morrissey (1988)

“Un polvo extraño se posa en tus manos”, canta Morrissey en su segundo éxito en solitario tras Suedehead, en un guiño a la lluvia radioactiva mencionada en la novela apocalíptica On the beach (1957) de Nevil Shute, un escritor, ingeniero aeronáutico y oficial militar británico nacionalizado australiano.

La canción fue compuesta por el productor Stephen Street (Morrissey no domina instrumento alguno excepto su voz) y propuesta originalmente a The Smiths. La letra tiene como escenario un balneario fuera de temporada, cuya tranquilidad evoca el ambiente calmo y aburrido propio del día domingo. El Armagedón asoma como solución al hastío:

“En la ciudad costera

Que se olvidaron de bombardear

Ven, ven, ven, bomba nuclear”

*Russians / Sting (1985)

Apenas cerró la puerta de The Police, la banda con la que había dominado al mundo en la primera mitad de los 80, los planes de Sting eran en grande. Para esta canción de su primer álbum Dream of the blue turtles (1985), pretendía grabar con la Orquesta Estatal de Leningrado, finalmente imposible por restricciones y recelos propios de la Cortina de Hierro, el concepto acuñado por Winston Churchil en 1946, que describía la división ideológica y geográfica del planeta tras la Segunda Guerra Mundial.

Sting creía que era el momento de superar a los políticos en el contexto de la Guerra Fría y averiguar por cuenta propia quiénes eran los rusos “para cerciorarse y confirmar que son seres humanos, y no imbéciles sub robóticos (...)”.

El astro británico alude al padre de la bomba atómica en la letra -”el juguete mortal de Oppenheimer”-, en tanto la música acelera la melodía central de Romance del compositor ruso Sergei Prokofiev. Sting, que gracias a un amigo de Nueva York veía televisión rusa a mediados de los 80, quedó intrigado por el hecho de que los programas infantiles solían ser “atentos y dulces”. “De repente sentí la necesidad de afirmar algo obvio frente a toda esta retórica: los rusos quieren a sus hijos igual que nosotros”.

*Manhattan Project / Rush (1985)

Los ochentas fueron sinónimo de new wave y electrónica para los maestros canadienses del progresivo. Dedicaron títulos a la amenaza nuclear como Distant early warning y Between the wheels, mientras el fin de la Guerra Fría y las consecuencias de la caída de los socialismos reales fueron abordadas en Heresy.

Manhattan project alude tanto al proceso que llevó a EE.UU. a liderar la carrera atómica, como su desarrollo posterior con varias naciones industrializadas construyendo un arsenal nuclear.

*I melt with you / Modern english (1982)

Otro one hit wonder cortesía de la banda post punk británica Modern english cuyo relato describe a una pareja que termina fundida en plena cópula, producto del estallido nuclear.

“Vi el mundo colisionar alrededor de tu rostro”, entona el vocalista Robbie Grey, que a partir de este corte y por sugerencia del productor Hugh Jones, aprendió a cantar antes que gritar.