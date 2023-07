Por el cierre del Estadio Nacional: Paul McCartney vuelve a Sudamérica, pero no tocará en Chile

Paul McCartney (81), el gran guardián del patrimonio Beatle y el músico vivo más importante de la actualidad, retorna a Sudamérica. Será su nueva visita tras las escalas de principios de 2019 en Sao Paulo, Curitiba, Buenos Aires y Santiago, donde ofreció un show en el Estadio Nacional no sólo marcado por su legendario cancionero, sino que también por un saludo que lanzó desde el escenario al en ese entonces presidente Sebastián Piñera –sentado en las primeras filas-, lo que detonó una sonora pifiadera de una parte importante del público.

Según fuentes de la industria de conciertos consultadas por Culto, esta vez la venida del inglés estará concentrada entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2023 en Brasil, donde posiblemente se presentará en cinco ciudades, entre las que figuran Belo Horizonte, Río de Janeiro y nuevamente Sao Paulo.

Tendrá cierto aire de despedida, un adiós a gran escala de uno de los países que más ha visitado en los últimos 15 años; por ejemplo, se estima que en Río se presentará en el Estadio Maracaná, donde su última vez fue en 1990, cuando congregó a cerca de 184 mil personas, lo que hasta hoy se consigna como el concierto de un solista más multitudinario de la historia.

Pero si hay buenas noticias para los beatlemaníacos brasileños, para los fanáticos chilenos el escenario es menos alentador. En esta estadía en la región, el hombre de Yesterday no tocará en Santiago, según detallan a Culto fuentes de la escena nacional de música en vivo.

Intentos frustrados

Eso sí, en un momento se intentó negociar su show. Cuando en la primera parte del año la agenda del británico se abrió a Sudamérica, una productora local gestionó su presencia para el último trimestre. Se realizaron acercamientos, se barajaron montos económicos y se analizaron recintos.

Sin embargo, pese a los avances, finalmente el espectáculo se desechó. Uno de los motivos apunta que el único sitio posible para recibir al ex Beatle es el Estadio Nacional: la alta tarifa que cobra por visita (cercana a las US$2 millones) obliga a que, para cuadrar la inversión, el recital sólo se pueda montar en un espacio como el coliseo de Ñuñoa, con un aforo amplio, superior a las 60 mil personas. De ese modo, el Monumental no se proyectó como opción, ya que su capacidad –cerca de 40 mil con sillas en cancha- no se ajusta a las cifras que maneja Macca.

Todo ello debido a que el Nacional durante este año estará cerrado para la música debido a una serie de arreglos con miras a los Juegos Panamericanos 2023, los que se desarrollarán entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. En tanto, los Parapanamericanos partirán el 17 de noviembre, para terminar el 26 del mismo mes.

En diciembre, el reducto seguirá ocupado, ya que será una de las sedes de los Juegos Deportivos Escolares 2023, cita que Chile se adjudicó en 2022 y que habitualmente congrega a 1.430 atletas entre 12 y 14 años, provenientes de 10 países para competir en 11 deportes.

Otro aspecto que pesó para no traer a McCartney guarda relación con la sobrepoblada cartelera de fin de año en el país. Hay demasiado y para públicos relativamente similares a los que siguen al músico de Hey Jude. Por ejemplo, la última semana de noviembre es un arrebato: el ex Pink Floyd Roger Waters estará el 25 y 26 de noviembre en el Estadio Monumental, mientras que casi en paralelo –el 24 y 25 del mismo mes- se hará el festival Fauna Primavera en el Parque Ciudad Empresarial, con Pulp y Blur como headliners. Sólo unos días después, el 30, The Cure aterrizará en el mismo Monumental. Por lo mismo, si Macca quería decir presente en la capital por esas semanas, la disponibilidad de fechas y lugares era muy acotada y casi inviable.

Su paso al costado seguramente moverá la furia de sus devotos tal como sucedió hace un tiempo con Taylor Swift, quien también agendó para noviembre su paso por el continente, pero obviando a Santiago. Los motivos fueron parecidos: su única opción de aterrizaje era el Nacional, sin poder abrir alternativas ante un show de escenario colosal y con una tarifa igual de abultada. Además, la propia cantautora decidió no incluir a Chile en su itinerario.

En el caso de Paul, el tema es aún más sensible: la gira que lo trae en 2023 podría ser una de sus últimas venidas al sur antes de un posible retiro de los escenarios.

Según las mismas fuentes, ya podría pasar por Chile el próximo año, con el Nacional habilitado, aunque se ve como una opción todavía lejana, incierta y que dependerá de una serie de coyunturas.

Por ahora el eje es Brasil, aunque también podría sumar otras fechas sudamericanas.

El cantante ha visitado Chile en cuatro oportunidades, en 1993, 2011, 2014 y 2019. En todas se presentó en el Nacional, salvo en 2014, cuando materializó dos fechas en el Movistar Arena.