Lennon y McCartney han vuelto a unirse en una canción: la fría y cordial relación de los hijos de The Beatles

Hace unos días, el mundo despertó con la noticia de una nueva canción de Lennon y McCartney. Eso sí, no se trataba de John y Paul, sino de sus respectivos hijos, James y Sean, quienes colaboraron por primera vez en Primrose Hill, un tema de 3 minutos y 12 segundos.

La unión de ambos artistas produce las preguntas razonables. ¿Podrá existir una banda formada por los hijos de The Beatles? ¿Son amigos los retoños de los músicos británicos? ¿Qué es de la vida y carrera cada uno de ellos? ¿Es una buena canción este single que de alguna forma revive a la dupla de compositores más popular y exitosa del siglo XX?

Primrose Hill fue escrita por James McCartney, hijo de Paul McCartney y Linda Eastman. “¡Primrose Hill” está aquí! Hoy estoy muy emocionado de compartir mi última canción co-escrita por mi buen amigo @sean_ono_lennon. Con el lanzamiento de esta canción se siente como si realmente estuviéramos empezando a rodar la pelota y estoy muy emocionado de seguir compartiendo música con ustedes”, escribió el guitarrista de 46 años en sus redes sociales.

¿Será que esa pelota que empezó a rodar trae más que solo una canción?

En Spotify, el tema acumula 52 mil reproducciones desde su lanzamiento, el 12 de abril. Tal como puntualiza McCartney, Sean Ono Lennon, el único hijo de John Lennon y Yoko Ono, es el coautor del sencillo que ya ha suscitado sus primeras opiniones.

“Los hijos de los Beatles han creado una balada psicodélica de ensueño con tonos etéreos muy al estilo Lennon (al estilo John Lennon, naturalmente) y cambios de acordes y adornos melódicos al estilo McCartney (al estilo Paul McCartney)”, escribe Neil McCormick, crítico musical de The Telegraph.

La comparación con el estilo de sus padres es inevitable. “No creo que Sean (dejemos de lado los apellidos confusos, ¿de acuerdo?) estuviera realmente involucrado en la grabación, por lo que carece del escalofrío vocal que podría haber surgido de un dúo Lennon-McCartney (...) Primrose Hill no es un experimento entre naturaleza versus crianza, es una canción de amor sincera de dos músicos talentosos que han luchado cada uno a su manera para emerger de las sombras gigantes proyectadas por sus padres”, continúa McCromick.

El sencillo lleva ese nombre por un parque al norte de Londres, que ofrece una vista panorámica de la ciudad. “Y si alguna canción puede sonar como dar un paseo agridulce por el parque sin nada más que tus anhelados recuerdos, ésta prácticamente la captura. Instantáneamente, hay algo familiar en ello, tanto el mal humor soñador como la melodiosa interpretación de McCartney, pero nunca parece caer en la imitación de The Beatles. Tampoco llega a alcanzar las alturas de la trascendencia de The Beatles, quiero decir, ¿cómo podría hacerlo?”, escribe Chuck Arnold en New York Post.

“La letra casi roza el cliché enamorado (…) Pero si simplemente te pierdes en la sensación cálida y mareada, lo superarás. Y la guitarra de blues que llega al final añade un agradable toque”, agrega.

Como fuere, la canción abre la puerta a una duda que está lejos de resolverse. Hace años, los hijos de The Beatles esbozaron sus intenciones – o negativas— por un proyecto anhelado por muchos fanáticos: una banda compuesta por James McCartney, Sean Ono Lennon, Dhani Harrison y Zak Starkey, los herederos musicales de The Beatles.

James McCartney y Sean Lennon

Ser el hijo de un ‘Beatle’ no es fácil. Así lo han deslizado los hijos músicos de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Cada uno de ellos ha desarrollado carreras paralelas en la industria, colaborando con sus padres y con otros célebres artistas, produciendo una sólida trayectoria musical.

En el caso de James McCartney, inició sus incursiones en el área al alero de su padre, coescribiendo y tocando con él canciones de álbumes como Flaming Pie y Driving Raing. Su debut como solista fue en 2009, en el Fairfield Arte & Convention Center y, al año siguiente, lanzó su primer EP como solista, Available Light. “La música se inspiró en The Beatles, Nirvana, The Cure, PJ Harvey, Radiohead, y toda la buena música. Básicamente, es rock & roll, un sonido limpio y voces”, dijo James sobre el disco producido por David Kahne y Paul McCartney.

Le siguieron otros dos álbumes: Me (2013) y The Blackberyy Train (2016). Beautiful, lanzado en febrero de este año, es su sencillo más reciente junto a Primrose Hill.

Su actividad musical está atravesada por su particular personalidad mediática. En 2013, por ejemplo, dio una incómoda entrevista a la BBC, donde en vivo pidió que no se le preguntara sobre su pasado familiar o su padre. La conversación, programada para 25 minutos, solo duró 4. A pesar de no querer hablar de su progenitor – ya que, según dijo, su intención era hablar de su último álbum – su relación con Paul McCartney es buena. “La música de mi padre ciertamente tiene más influencia en mí que cualquier otra cosa. No podría ser de otra manera”, expresó.

El hijo menor de John Lennon, fruto del matrimonio con Yoko Ono, comenzó su actividad musical a temprana edad. Colaboró en las creaciones de su madre y escribió All I Ever Wanted con Lenny Kravitz en 1991, para el álbum Mama Said.

Su primer álbum se llamó Into the Sun (1998) y posteriormente apareció como colaborador en la canción Son Song de Soulfy, en el álbum Primitive (2000). Su carrera, en general, se basa en apariciones en sencillos de otros músicos y actuaciones en películas y sus bandas sonoras, como en Moonwalker (1988), donde participó con Michael Jackson; Friendly Fire (2006) y Los extraños (2008). Su último álbum, Friendly Fire, salió a la venta el 26 de septiembre de 2006.

Dhani Harrison y Zak Starkey

Dhani Harrison es el único hijo del matrimonio entre George Harrison y Olivia Trinidad Arias. Sus primeras incursiones fueron durante la elaboración del álbum póstumo de su padre —fallecido en 2001—, llamado Brainwashed y en colaboración Jeff Lynne, cantante con quien George Harrison fortaleció una gran amistad e integró la banda Traveling Wilburys.

En 2007, Dhani Harrison colaboró junto a Jakob Dylan (hijo de Bob Dylan) en la nueva versión del tema de John Lennon Gimme Some Truth, publicado en el álbum Instant Karma: The Amnesty Internacional Campaign to Save Darfur. Su más reciente lanzamiento es el álbum Innerstanding (2023), que incluye la canción New Religion con Graham Coxon, el guitarrista de Blur.

En tanto, el hijo de Ringo Starr siguió los pasos de su padre en la batería. El actual baterista de The Who – desde 1996 – ha trabajado con otras bandas como Oasis, Icicle Works, The Waterboys, The Lightning Seedsy el grupo de Johnny Marr. Desde la infancia, Zak Starkey estuvo ligado a la música, tocando en casa y luego en pubs. Su trabajo se escucha en Silver and Gold, álbum de Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden; y en los álbumes Endless Wire y Who de The Who.

Recientemente, el baterista anunció la salida de un álbum donde estará su padre y otros artistas de alto nivel como Elton John, Slash e Iggy Pop. Asimismo, el 2023 inició el proyecto Mantra Of The Cosmos, formado por él y en compañía de Shaun Ryder, Andy Bell, Bez, Brix Smith y Sharma Starkey, su esposa y pareja en el dúo Sshh.

¿Una nueva banda?

Con el paso de los años, la discusión en torno a una reunión entre los cuatro músicos se diluyó. Sin embargo, la canción colaborativa entre McCartney y Lennon reaviva la conversación. La relación entre estos cuatro personajes nunca se ha mostrado cercana, a pesar del fuerte vínculo que unió a sus progenitores. Los contactos se limitan a lo profesional y a reuniones esporádicas.

Además de Primrose Hill, James McCartney ya había colaborado con otro hijo de un Beatle. Se trata de la canción The Blackberry Train de su álbum homónimo, donde Dhani Harrison participó en la guitarra y las voces.

Fue McCartney quien en 2012 se refirió al tema. En una entrevista con la BBC, le preguntaron por sus intenciones de formar un conjunto que suceda a The Beatles, y esta fue su respuesta: “No creo que sea algo que Zak quiera hacer. Quizás Jason (otro de los hijos de Starr y también baterista) quisiera hacerlo. Yo estaría dispuesto a ello. Sean parecía estar interesado, Dhani parecía estar interesado. Estaría feliz de hacerlo”.

¿Crees que podría suceder? “Sí, con suerte, naturalmente. No lo sé, habría que esperar y ver. La voluntad de Dios, el apoyo de la naturaleza, supongo. Entonces sí, tal vez”, agregó.

En 2015 apareció la noticia falsa de una banda entre los cuatro sucesores de The Beatles. Es más, en Internet aún pululan algunas publicaciones que aseguran que The Shoots sería el nombre del soñado conjunto.

Sin embargo, tal como predecía James McCartnet, Zak Starkey descartó la posibilidad de una banda en 2023. “Fue genial que Sean nos invitara a pasar un rato en él y Dakota y conocernos un poco. Teníamos gasolina y tengo que decir que estando en el departamento experimenté un sentimiento de AMOR tan abrumador que no queríamos irnos”, escribió en redes sociales el año pasado.

“Si hubiéramos pasado tres años durmiendo en colchones infestados de pulgas en la trastienda de un club de Hamburgo, tal vez habría química. Pero nos han envuelto en batas de seda en casas tan grandes que es demasiado lejos para ir a hacer una tostada”, dijo el baterista para rematar su mensaje.

El propio Zak, incluso en esta entrevista con Culto, ha dicho que ha luchado toda su carrera por mantener una distancia con The Beatles: no quiere que la fama consular de su padre opaque su vida en solitario.

Así, la posibilidad de una nueva generación de The Beatles, formada por sus herederos genéticos, parece muy lejana a la realidad.