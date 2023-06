Confirmado: Fauna Primavera anuncia como headliners a Pulp y Blur

Se confirmó lo que era un secreto a voces y que esta semana adelantó Culto: las bandas británicas Pulp y Blur -íconos del sonido de la isla que dominó el planeta durante los 90- serán los headliners de la nueva versión del Festival Fauna Primavera, que se realizará entre los días 24 y 25 de noviembre de 2023 en el Parque Ciudad Empresarial.

Se trata del retorno de ambas agrupaciones al país. Los liderados por Jarvis Cocker estuvieron justamente en el certamen, en una recordada presentación en 2012, en tanto, Blur vuelve al país tras su show en el Movistar Arena, en 2015.

Los hombres de Parklife reportarán su tercera venida a la capital.

BLUR - MUSICA ROCK - GRUPO BRITANICO - DAMON ALBARN - CANTANTE - SHOW - PRESENTACION EN VIVO - ESPECTACULO - ESTADIO NACIONAL - PISTA ATLETICA - PUBLICADA - La Tercera - 20131108

En tanto, es primera vez que la cita ocupa el recinto ubicado en Ciudad Empresarial. Un espacio situado en la comuna de Huechuraba, al aire libre, con 20 mil metros cuadrados de áreas verdes, además de estar habilitado para zonas de comidas y bebidas, áreas de picnic, bicicleteros, estaciones de reciclaje, áreas para sillas de ruedas y lugares para activaciones.

El reducto comenzó a ser ocupado con mayor frecuencia a partir de 2021, cuando se realizó el ciclo Parque Estéreo -una suerte de celebración de apertura tras el encierro pandémico-, con 31 Minutos, Stefan Kramer, Francisca Valenzuela y Camila Moreno, entre otros. En lo inmediato, el espacio tiene agendada otra fecha para el 19 de noviembre, con las bandas de metal Gojira y Mastodon.

De hecho, la compañía Lotus Producciones -la misma tras Lollapalooza Chile- es la que más ha utilizado el sitio en los últimos años y ahora por primera vez está involucrada en la organización de Fauna Primavera, junto a la productora de siempre, Fauna Prod. Ambas unieron fuerzas para fortalecer los festejos de la décima entrega del evento.

Volviendo a Blur, el conjunto incluirá a Chile como parte de una gira que el pasado 19 de mayo los vio volver a los escenarios luego de ocho años, con un recital en el Centro de Artes de la ciudad inglesa de Colchester, donde presentaron 23 temas, en una resurrección que fue desde los himnos Beetlebum, Parklife o Song 2, hasta sus más recientes composiciones, St. Charles Square y The narcissist, lanzada a mediados de mes.

Pulp también volvió, el 26 de mayo, con su primer espectáculo en once años. Ahí, desplegaron 19 canciones, dando pie a todos sus clásicos, como Disco 2000, Common people o Do you remember the first time?

El 5 de junio al mediodía comienza en Livetickets la venta del Pase 2 Días. La venta del Pase Día iniciará más adelante, cuando se informe el cartel por día.

+Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile desde el 5 de junio al mediodía.

+Venta General desde el 7 de junio al mediodía.

Según dicen desde la organización, Banco de Chile, presentador de Fauna Primavera, dispondrá para clientes Banco de Chile 6.000 descuentos del 20%, pagando con tarjetas del Chile, en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, y pagando hasta un 25% del total con dólares premio, distribuidos entre todos los tipos de pases. Cada descuento permite comprar máximo seis entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock.