Conociendo al Nobel: guía de libros de Jon Fosse en español y de sus obras de teatro montadas en Chile

¿De qué hablamos cuando hablamos de Jon Fosse? El nuevo Premio Nobel de Literatura, anunciado esta mañana por la Academia Sueca como el sucesor de la francesa Annie Ernaux. Fundamentalmente de una obra en que trata la profundidad de la existencia humana. Escritor, noruego, pero fundamentalmente dramaturgo, podemos encontrar algunos de sus libros traducidos al castellano y que podrían engrosar las bibliotecas personales de todos y todas los lectores de Culto.

En ese sentido, hay que partir mencionando a Septología. Se trata de siete libros -publicados entre 2019 y 2021-protagonizada por el pintor Asle y que en castellano se encuentra traducida por una pequeña editorial española, De Conatus. Es considerada su obra más importante.

(Ole Berg-Rusten /NTB Scanpix via AP, File)

“La novela, de 1.250 páginas, está escrita en forma de monólogo en el que un artista anciano habla consigo mismo como si fuera otra persona. El trabajo avanza aparentemente sin fin y sin pausas en las frases, pero se mantiene formalmente unido mediante repeticiones, temas recurrentes y un lapso de tiempo fijo de siete días. Cada una de sus partes se abre con la misma frase y concluye con la misma oración a Dios”, reseña el sitio web del Nobel. El académico de la USS, César Díaz-Cid, señala: “Septología es una novela impactante”.

“En este final de la Septología, Jon Fosse mete al lector en las emociones más profundas del amor, la culpa, el miedo y la búsqueda de sentido. Una novela llena de personajes fascinantes y de una intimidad conmovedora. El protagonista, Asle, se enfrenta a la muerte de su ‘alter ego’ y mientras mira al centro de las olas, revive su amor con Ales, cómo se conocieron, cómo se unieron sin pensarlo, cómo llegó el fin. También tiene que pasar la navidad en casa de la hermana de su vecino, y en ese viaje, en ese contacto con la realidad fuera de él, se da cuenta de cuál ha sido su actitud ante la vida, aquello por lo que en realidad durante toda la ‘Septología’ ha estado pidiendo perdón”, reseña el sitio Todostuslibros.com.

De hecho, uno de los libros de la Septología, Un nuevo nombre: Septología VI-VII, descrita por Olsen como su “obra cumbre, fue finalista en el Premio Booker Internacional, en 2022.

También habría que agregar Trilogía a la biblioteca. Publicada por De Conatus en castellano, es un grupo de 3 libros. “Una cruel saga de amor y violencia con fuertes alusiones bíblicas, está ambientada en el árido paisaje costero donde se desarrolla casi toda la ficción de Fosse”. Por este tríptico recibió el Premio de Literatura del Consejo Nórdico 2015.

“Es un libro diferente. Es hipnótico. Para Jon Fosse escribir es como rezar y, para el lector, leer Trilogía significa entrar en una profundidad desconocida. Con un lenguaje sencillo y un narrador único, Fosse nos cuenta la historia de una pareja de adolescentes que va a tener un hijo y que intenta sobrevivir sin nada en un mundo hostil”, lo describe en su web la casa editora. “Sus protagonistas son una joven pareja que debe sortear las asperezas de la vida actual”, asegura Díaz-Cid.

Lo más reciente es su novela Mañana y tarde, publicada por las casas editoras Nórdica y De Conatus. “Nace un niño que se llamará Johannes. Muere un anciano llamado Johannes. Entre estos dos puntos, Jon Fosse nos da los detalles de toda una vida, crudamente comprimidos. Comenzando con los pensamientos del padre de Johannes cuando su esposa se pone de parto, y terminando con los propios pensamientos”, reseña el sitio Todostuslibros.

Fosse en las tablas chilenas

En Chile, hemos tenido oportunidad de ver montajes de obras del autor noruego. Por ejemplo, en 2008 en el marco del Festival Internacional Teatro a Mil se estrenó La noche canta sus canciones, adaptada por el dramaturgo y director teatral argentino Daniel Veronese.

También el reconocido dramaturgo Víctor Carrasco ha realizado tres montajes de obras de Fosse. En 2001 fue Alguien va a venir, protagonizada por Amparo Noguera, Marcelo Alonso y Óscar Hernández. Se presentó en el Teatro de la Esquina, Santiago. Luego, en 2003, fue el turno de El Hijo, protagonizada por Claudia Digirólamo, Ricardo Fernández, Eduardo Barril y Óscar Hernández. Se presentó en el Teatro San Ginés, Santiago. Finalmente, en 2008, fue Variaciones sobre la muerte, protagonizada por Tomás Vidiella, Roxana Campos, Bárbara Ruiz Tagle, Begoña Basauri, Pablo Cerda y Antonio Campos. Fue en el Centro Cultural Ex Hospital San José, Santiago.

Contacto por Culto, Carrasco cita un extracto de la obra Alguien va a venir, para explicar cómo es la dramaturgia del noruego: “Entonces hemos llegado cerca de nuestra casa / Cerca de nuestra casa / dónde estaremos juntos / Tú y yo solos / cerca de la casa / dónde tú y yo estaremos / solos juntos / Lejos de los otros / La casa donde estaremos juntos / solos / el uno cerca del otro”.

Carrasco explica: “Así escribe teatro. No hay puntos ni comas. A veces mayúsculas y otras minúsculas. De una musicalidad extraordinaria e inquietante”.

(Ali Zare/NTB Scanpix via AP, File)

Y al teléfono agrega: “Él es un dramaturgo muy especial, porque tiene una manera de escribir muy particular. Exploró en una forma de escritura que es más cercana a la poesía. Es muy curioso y es muy envolvente. Muy lírico, muy musical. Sus textos son, curiosamente, un ojibido entre poesía y teatro, porque no son exactamente un verso, como se entiende. No hay una cuestión en la métrica, más bien es un estilo de escritura”.

El también autor de las teleseries La Fiera o Pampa Ilusión recuerda cómo se aproximó a la obra del nórdico. “Yo no lo leí por primera vez, sino que lo vi por primera vez en el año 99. Y me impresionó porque obviamente condiciona esa manera de escribir, que después conocí más en profundidad. Eso hace que la interpretación se convierta en una aventura artística muy interesante. No es fácil relacionarse con esas palabras de la manera en que están presentadas. Por lo tanto, exige que el intérprete o la intérprete haga un viaje muy particular y muy propio también. En ese sentido, son textos muy exploratorios. Trabaja el lenguaje de una manera que también me pareció interesante”.

“Por ejemplo, utiliza mucho la reiteración, que en el lenguaje hablado es muy común, y que quizá en el lenguaje escrito, sobre todo en la prosa, es más difícil de encontrar. Lo ocupa como una herramienta no solamente para repetir una idea, sino que para hablar también de una especie de corriente de conciencia que tienen sus personajes, que están enfrentados a situaciones muy cotidianas, muy reconocibles. Son relaciones parentales, relaciones de amistad, relaciones de amor que tú puedes reconocer muy fácilmente y eso me pareció muy importante”.

(Jens Kalaene/dpa via AP, File)

Otro aspecto que destaca Carrasco es lo netamente nórdico de su obra. “Su dramaturgia recoge también algo que está muy presente en la dramaturgia nórdica, que es las leyendas, la magia. Eso está muy presente en Ibsen y que él recoge también siendo un heredero. De hecho, en algún momento fue catalogado por la crítica como su sucesor. Yo no sé qué le habrá parecido eso a él, porque es un gran y maravilloso peso llevar ese mote, Pero sobre todo, lo que ocurre con él es que ofrece una experiencia como espectador que es muy envolvente”.

Consultado sobre el vínculo entre Fosse y su admirado Federico García Lorca, Carrasco señala: “Creo que hay una conexión muy profunda en la poesía. Y en ese sentido creo que en el teatro hay un límite que es maravillosamente débil, que lo emparenta con la poesía y ese límite a veces se rompe que hace que los textos se vuelvan derechamente poéticos. A mí me parece siempre un límite muy interesante de pasar porque también significa un desafío en términos interpretativos. Sin duda hay una conexión ahí”.

Por ahora, Carrasco se encuentra trabajando en una nueva adaptación de textos de Fosse. Habrá que esperar todavía un tiempo para volver a tener los textos del noruego en las tablas nacionales.