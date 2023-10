Con la vuelta de su actor principal y una salvaje venganza: el regreso en grande de El Juego del Miedo

Foto: Alexandro Bolaños Escamilla/Lionsgate

En Saw X: El Juego del Miedo, su décima parte, la franquicia nacida en 2004 presenta una historia ambientada entre la primera y la segunda película, y donde el peso descansa en el personaje encarnado por Tobin Bell. The New York Times la llamó la entrega “más cuidada” de la saga. En cines chilenos logró arrebatarle el primer lugar de la taquilla a La Monja 2.