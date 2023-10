Con solo un músico original y sin material nuevo: Men at Work, la incógnita del número anglo de Viña 2024

El Festival de Viña 2024 ya tiene a buena parte de su cartel confirmado. Entre sus nombres, destaca la mezcla de artistas consagrados y nombres más recientes. De Los Bunkers a Alejandro Sanz, pasando por créditos más orientados al público juvenil como Anitta, Mora y el mexicano Peso Pluma, el nombre de mayor calado. Pero la gran incógnita está en el número anglo que corresponde a los australianos Men at Work.

Si bien el número anglo no es el fuerte del festival, cargado a la balada y la música popular, en la historia han quedado shows a cargo de nombres de categoría. Desde Backstreet Boys y The Police, en el momento cumbre de sus carreras, a Elton John, Morrissey, Duran Duran, Jamiroquai, Lionel Richie, Toto, entre otros. Es cierto que no todos han venido en su mejor versión, pero al menos, han dejado la sensación de ser nombres que han calado en el público chileno.

Men at Work

El caso de Men at Work, no es muy distinto al de otros proyectos con idas y venidas. Desde 2019 se reactivó con una formación que solo cuenta con el cantante Colin Hay como único integrante original. Es decir es una agrupación con músicos de sesión que interpretan con precisión el repertorio clásico. Es decir, nostalgia pura. Casi como una banda de tributo de ellos mismos.

Surgidos en Melbourne, Australia, a fines de los setentas, el grupo se sustentó en el trabajo de Hay, su principal impulsor. “En el transcurso de unos dos o tres meses durante el invierno de 1979, se formó la banda y estábamos en marcha. Teníamos muchas canciones para tocar y estábamos escribiendo”, detalló en una entrevista con The Hammonton Gazette de Nueva Jersey. Desde ahí, el grupo comenzó un ascenso explosivo.

El gran gancho de Men at Work, fue el hit Down Under. A estas alturas, una suerte de segundo himno australiano no oficial. El tema estaba incluido en el álbum debut, Business as usual que fue la sensación de 1982. Fue número 1 en Australia, el UK Album Charts de Reino Unido y en el siempre decisivo Billboard 200 de Estados Unidos, donde se quedó 15 semanas consecutivas, solo para ser desbancado por Thriller de Michal Jackson.

El grupo logró el éxito en muy poco tiempo. Hasta la irrupción de INXS, fueron la novedad australiana más importante a comienzos de los ochenta. “Fue enorme. Dicho esto, siempre fuimos muy ambiciosos. Siempre sentimos que podíamos hacerlo bien. Pero realmente no sabíamos qué tan bien, pero obtuvimos pistas de ello. Parecíamos pasar por alto muchas de las cosas típicas que hacían las bandas australianas para lograr incluso el éxito a nivel nacional. Inmediatamente intentamos encontrar una audiencia. Eso era lo nuestro. Encontramos esa audiencia bastante rápido, aunque bastante pequeña, muy, muy apasionada y bastante comprometida. Siempre supimos que teníamos muchos seguidores en vivo”, comentó el mismo Hay a la revista Billboard.

La banda al menos, puede decir que no califica en la infame categoría de One Hit Wonder. Además de Down Under, lograron posicionar temas como Who can it be now, Overkill, It’s a Mistake, Dr. Heckyll & Mr. Jive, entre otros. Pero el éxito repentino afectó a los jóvenes músicos. Ahí comenzaron las malas decisiones comerciales y brotaron las tensiones internas que acabaron con la carrera del grupo tras lanzar apenas tres discos, entre 1982 y 1985.

“Cometimos algunos errores bastante importantes, en realidad, al principio de nuestra carrera. Siendo cinco músicos y habiendo tenido ese éxito, realmente no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿sabes? Pensamos que sí, pero en realidad no fue así”, admitió Hay a Billboard.

Men at Work en la actualidad. Esta formación es la que vendrá al Festival de Viña 2024

La banda tuvo un par de reuniones posteriores empujadas por Colin Hay y Greg Ham, el talentoso multinstrumentista. Tuvieron un primer encuentro en 1996 y luego participaron en el cierre de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Desde entonces, Hay se encargó de mantener parte del repertorio de la banda en sus shows en solitario acotados a salas pequeñas con muy poca audiencia. Una situación que él mismo detalló en entrevistas. Probablemente, ello influyó en la decisión de salir a la carretera con una nueva versión de Men at Work, sin Ham, fallecido en 2012 a los 58 años.

“No tuve un gran éxito comercial y no estaba teniendo éxitos número uno -admitió Colin Hay en la misma entrevista con al The Hammonton Gazette-. Esta es mi vida ahora, ¿sabes? Y luego comencé a darme cuenta de que al principio probablemente lo estaba usando como algo provisional en el que pensé que realmente conseguiría el gran problema y volvería a esas elevadas cimas del estrellato. Pero luego me di cuenta de que esto es realmente lo que se supone que debo hacer. Este es mi lugar”.

En estos días, Colin Hay alterna sus shows en la nueva encarnación de Men at Work, con su participación en la All Stars Band, de Ringo Starr, algo así como un equipo de viejos cracks que se potencian mutuamente y recuerdan sus días de gloria. Un paso que él mismo ve como un trabajo adicional. “Tienes que adaptarte si es algo completamente diferente -señaló en la entrevista ya mencionada-. Realmente estás ahí para apoyarlo más que nada y eres un compañero para todos los demás, por lo que debes asegurarte de poder descubrir los papeles que desempeñar y agregar a lo que ya ha sido éxito para otras personas, ya sea Sea Edgar Winter, Steve Lukather, Hamish Stewart o Ringo. Entonces encuentras tu lugar dentro de ese grupo de personas. Se forma bastante rápido y está empezando a sonar realmente como una banda que es realmente genial”.