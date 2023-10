Carlos Fonseca con Los Prisioneros en el aeropuerto: historia de una foto única

Conocí a Carlos Fonseca Velasco en noviembre de 1986, siendo estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile, cuando junto a un compañero hicimos un reportaje del nuevo rock chileno que se tomaba los medios de comunicación con sus letras de protesta, a vista y paciencia de la dictadura.

Él era el mánager de varias de las bandas que estaban más de moda entonces, entre ellas, Aparato Raro y Los Prisioneros, líderes del movimiento, que en las letras de sus canciones trataban temas censurados por el régimen como el sexo, la mala situación económica, los que nunca quedaban mal con nadie y salían harto en la tele, la cesantía y un largo etcétera.

Los Prisioneros Archivo Cedoc/Copesa

Carlos, nacido en Lima, de nacionalidad chilena y peruana, de ADN melómano, ya se había hecho conocido en el ambiente musical como fundador de la vanguardista disquería Fusión -que traía a Chile música rock de todo el mundo-, ubicada en el Drugstore de Providencia y que era en la práctica su cuartel general. También, conducía un programa en la radio Beethoven y redactaba una leída columna en la exclusiva revista impresa Mundo Diners.

Era un graduado en rock cuando comenzó su carrera de mánager, pero sin duda, magister y doctorado los sacó luego de dar en el clavo con la banda de Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. Los Prisioneros eran una bomba de rabia juvenil que explotó en la cara del mismísimo general Pinochet, lo que sería, a mi juicio, el factor principal del despertar de aquellos años. La voz de los ochenta, tal cual.

Así por lo menos lo creo yo y considero que ese es el mérito histórico de Carlos Fonseca, fallecido este viernes 6 de octubre de un fulminante cáncer de riñón a los 62 años.

Carlos Fonseca, el hombre que descubrió a Los Prisioneros e impulsó su carrera.

Personalmente, no nos conocimos mucho y, siendo franca, por eventos que algún día relataré, terminamos cayéndonos mal, muy mal. Pero recuerdo con claridad algunos buenos momentos entre los dos, como cuando una vez me confesó que él también quería ser músico: “Ninguno de nosotros estaría haciendo lo que hace si no lo quisiera, ¿no crees?”, me dijo.

Carlos era tímido, de pocos amigos y siempre desconfió de los periodistas, lo que no impidió que en los años ochenta varios reporteros se acercaran a Los Prisioneros, fueran buenos amigos y compañeros de sendas pichangas de fútbol de vez en cuando, entre otras actividades. Entonces, más aún desconfiaba de mí: mujer, joven y periodista, revoloteando con cámara fotográfica y grabadora alrededor de ellos.

Precisamente, de esos seguimientos salió esta ahora histórica imagen que, con horror, he visto circulando por estos días en muchas redes sociales y sitios web sin que diga que es mía. Me la piratearon hace años y la tomé el 27 de marzo de 1987, en pleno apogeo de la banda, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Ese día, Jorge, Miguel y Claudio viajaron a Argentina para debutar en el Chateau Rock, donde también estuvieron Soda Stereo, Virus, Fito Páez y Sumo, entre otros. En medio de una nube de fans maravillados por tener a Los Prisioneros a su lado y como era habitual en este caos -pese a que había hartos reporteros ahí-, no querían fotos improvisadas. “No, porque salimos muy feos”, me dijo Jorge, amable y con la confianza que me tenía en esa época, cuando le pedí que posaran.

Finalmente, logré convencerlos, se ubicaron frente a la prensa sonrientes, con sus carnés de identidad en mano y en las fotos salieron bien guapos en realidad. De pronto, Carlos también se puso delante de las cámaras y me miró de esa manera que se ve en esta imagen, relajado, como muestra quizás de que, para la gente como él, su gran talento estuvo siempre en saber que el negocio fue, es y será siempre lo más importante.

P.D.: Por favor, todos los que tengan esta foto publicada, pónganle mi nombre. Gracias.

*Mireya Seguel Burgos, periodista, titulada de la Universidad de Chile.