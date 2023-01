Hayley Williams acusa a Fat Mike de NOFX de hacer comentarios sexualmente inapropiados

El pop-punk está de vuelta y cada vez más cerca está el nuevo álbum, y regreso, de Paramore. La banda, que debutó en la escena musical el año 2005, regresará a los escenarios en una gira mundial que los traerá a Chile el próximo 5 de marzo, con This is Why, su nuevo proyecto musical después de casi 6 años.

En ese contexto, la banda en una entrevista con Billboard abordaron su presente y el recorrido que han hecho para llegar donde están. El festival When We Were Young, en octubre pasado reunió grandes exponente del género pop-punk como, My Chemical Romance, Jimmy Eat World y The Used, con un sentido nostálgico. Paramore encabezó ese concierto pero la banda contó que tuvieron sentimientos encontrados en ese regreso.

“Todo el mundo está tratando de recordar días mejores, y yo estaba ahí sentada como, ‘No fueron mucho mejores’”, dice Hayley Williams, vocalista y líder de la banda. Articuló esos pensamientos durante el set del festival, diciéndole a la multitud que la escena no siempre había sido un lugar seguro .

Williams recordó comentarios inapropiados que recibió cuando tenía 19 años por parte de Fat Mike de la banda pop punk californiana, NOFX. “Ahora nos tratan como un premio’, pero como, Fat Mike solía decirle a la gente que daba buenos ‘languetazos’ en el escenario. No creo que eso sea punk. No creo que esa sea la esencia del punk. Y creo firmemente que sin las mujeres jóvenes, la gente de color y también la comunidad queer, creo que todavía estaríamos donde estábamos entonces”.

Fat Mike, es el vocalista principal de NOFX. Actualmente se identifica como una persona queer y en una entrevista con Louder, abordó su sexualidad e identidad. “Quiero sentirme sexy, y quiero sentirme femenina, y quiero ser sumisa…Pero la sociedad no nos lo permite”. “Cuando comencé a travestirme en el escenario, recibía mierda. Recibí mierda de la gente de mi banda. Como, ‘¿Tienes que usar un vestido todas las noches?’. Estoy como, ‘No, no tengo que hacerlo. Pero, ¿cuál es tu maldito problema con eso? Me hace feliz” continúo.

La cantante agregó que en ese entonces, la banda habló con My Chemical Romance, y se sintieron muy similar en cómo fueron recibidos. “Todo se reduce a que los fanáticos son los que tienen el poder porque, de lo contrario, nosotros y My Chem no hubiéramos encabezado esa cosa. Y creo que eso es hermoso”, dijo Hayley.

El nuevo álbum de Paramore verá la luz el próximo 10 de febrero. Para este proyecto la banda adelantó que las letras abordarán las relaciones, las dinámicas sociales y la salud mental, como ya lo habían hecho en sus proyectos anteriores, pero será un álbum con una inclinación a lo político.

La venta de entradas para Paramore en el Movistar Arena el 5 de marzo, agotó todas sus localidades en una hora. El segundo sencillo del álbum, The News, es el último adelanto para los fanáticos del emo pop-punk.