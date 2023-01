David Guetta, el rockstar de la electrónica que regresa a Chile

Reconocido como el mejor DJ en los años 2020 y 2021, según la revista DJ Mag, David Guetta regresa a los escenarios chilenos este 4 y 5 de enero, después de 10 años alejado del país. Su setlist consistiría en 16 canciones, que van desde sus primeros éxitos como Titanium (2011) hasta el último de sus hits I’m Good (Blue) (2022).

El año 2012 fue la última vez que los fanáticos chilenos de la electrónica de Guetta disfrutaron de su música en Creamfields. Por esto cuando la productora Street Machine anunció el regreso del DJ francés a Chile, las entradas para el 5 de enero se agotaron en menos de dos horas. Durante la misma jornada se anunció una segunda fecha, 4 de enero, que también resultó sold out.

David Guetta se presentará este 4 y 5 de enero en Chile

En una entrevista con Billboard, Guetta contaba que a los 14 años él le contó a su madre y profesora de matemáticas que quería ser DJ. “Recuerdo que yo estaba como “no me importan las matemáticas, yo quiero ser DJ!”. No los culpo (a sus padres) por haberse asustado un poco. Por supuesto, que ahora están felices y orgullosos. Siento que aún no lo entienden, pero ven que estoy haciendo algo bueno”. El DJ está presente en el mundo de la electrónica desde el año 2001 y su discografía cuenta con 7 álbumes de estudio y colaboraciones con reconocidos artistas como: Rihanna, Nicki Minaj, Sia y Justin Bieber.

“He estado haciendo esto durante tantos años, desde que tocaba discos de funk cuando era adolescente. Es increíble poder seguir tu pasión, y solo espero, porque también comencé de la nada, que ser el número uno después de todos estos años sea una inspiración para los niños que son DJ de dormitorio como yo “, decía el artista en una conversacion con DJ Mag después de haber recibido por tercera vez la distinción de mejor DJ del año.

Guetta ha sido nominado 11 veces a los premios Grammy, resultando dos veces ganador del premio a la Mejor Grabación Remezclada, No Clásica (2010 y 2011), y tiene una nominación pendiente para la próxima entrega en la categoría Mejor Grabación Dance/Electrónica con su sencillo I’m Good (Blue) en colaboración junto a Bebe Rexha.

En 2019 en una entrevista con Billboard el DJ reflexionaba acerca del éxito y la importancia de los números. “Cuando empiezas a tener grandes hits aporta tanto a tu vida que quieres seguir haciéndolo. Pero para seguir haciéndolo, te vuelves un poco seguro. Creativamente, eso te arruina. Esa no es la mejor manera de hacer música de calidad”.

El sencillo lanzado a fines de agosto de 2022 acumula más de 530 millones de reproducciones en Spotify y rapidamente fue viralizado en TikTok alcanzando el puesto número 7 en los Billboard Hot 100. El éxito de Guetta se consolidó a fin de año posicionándose con más de 69 millones de oyentes mensuales en Spotify y quedando en el segundo lugar de los mejores djs del mundo según DJ Mag.

La apertura de puertas del Movistar Arena para el show de David Guetta iniciará a las 18:00 horas. Según Puntoticket esta será una “Zona Experiencia” que consistirá de música con DJ’s nacionales al aire libre, zonas de bebidas, gastronomía y cócteles para hacer más llevadera la espera de Guetta que está programada a las 22:00 horas.