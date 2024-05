Heartstopper anuncia fecha y primer trailer de su temporada 3

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

Heartstopper anuncia fecha y primer trailer de su temporada 3

Netflix anunció hoy la fecha de la nueva temporada de la popular serie, junto con un clip de la próxima temporada. El clip va acompañado de un fragmento exclusivo de la canción "Birds of a Feather" del próximo álbum Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish.