Ya está disponible el tráiler de Back to black, película biográfica de Amy Winehouse

Ya está disponible el primer tráiler de Back to black, la película biográfica de Amy Winehouse, cantante británica considerada como una de las exponentes del soul y el rock.

La cinta está dirigida por Sam Taylor-Johnson, quien estuvo a cargo de producciones como Mi nombre es John Lennon (2009), Cincuenta sombras de Grey (2015) y la serie Gypsy (2017).

Así, no será la primera vez que la directora británica lleva la historia de grandes artistas a la pantalla. Ya lo hizo con el musical y documental sobre el fundador de The Beatles y ha estado a cargo de videoclips de intérpretes como Elton John (2005) y The Weeknd (2015).

Será Marisa Abela quien dará vida a Amy Winehouse en la película. La actriz ha participado en éxitos como Barbie (2023) y la serie Cobra (2020) e Industry (2020).

“No escribo para ser famosa. Escribo canciones porque no sé qué haría si no lo hiciera”, dice Abela como Winehouse en los primeros adelantos audiovisuales del filme.

También forman parte del elenco Jack O’Connell (Inquebrantable), como Blake Fielder-Civil, el esposo de Winehouse hasta 2009, además de otros actores como Ryan O’Doherty, Lesley Manville (Maléfica) y Eddie Marsan (El ilusionista).

De esta forma, el biopic narra la vida personal y profesional de la autora de temas como Rehab, su crecimiento en Londres y su ascenso hasta convertirse una de las grandes exponentes de la música.

Fue ganadora de cinco Grammys en 2005, entre ellos a Mejor álbum vocal de pop y Mejor artista revelación. Su vida estuvo marcada por al alcohol y las drogas, un divorcio y los escándalos. Además, su temprano fallecimiento, a los 27 años (2011), la inmortalizó como una más de los músicos del género que dejó un legado muy joven.

No es la primera vez que se cuenta la vida de la intérprete de Me & Mr Jones. Amy: La chica detrás del nombre, dirigido por Asif Kapadia en 2015, ganó el Premio Oscar a Mejor Documental Largo y, seis años después, BBC lanzó el largometraje Reclaiming Amy, con motivo del décimo aniversario de la muerte de la cantante en 2021.

Back to black será estrenada en Reino Unido el 12 de abril de este año y el 10 de mayo en Estados Unidos. Sobre el estreno en Latinoamérica, aún no hay datos.