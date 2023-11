El día en que Ringo Starr pudo venir al Festival de Viña (y la insólita razón que lo impidió)

El número anglo se ha consolidado como uno de los ejes del Festival de Viña. En los últimos años ha sumado figuras como Elton John, Morrissey, Sting, quienes han aportado shows de alto vuelo. Un nombre ilustre pudo haberse sumado a la lista; el legendario ex baterista de The Beatles, Ringo Starr.

Ocurrió en la antesala de Viña 2018. En ese entonces, la organización y televisación del evento estaba a cargo de CHV. Tal como informó en la época este medio, la estación, junto a las productoras T4F+Bizarro estuvieron durante meses sondeando distintos nombres sin poder abrochar alguno. Entre los candidatos considerados estaba Ringo.

No era la primera vez que había acercamientos con el ex Beatle. En 2015, cuando pasó por el Movistar Arena con un recordado show, hubo avanzadas negociaciones para cerrar su debut en el certamen. Esa vez no ocurrió. De todas formas, las ganas estaban. Tener a una figura de ese calado era una apuesta importante.

Pero hacia 2018, las conversaciones avanzaron. De hecho, en un principio los representantes del baterista aceptaron algunas condiciones propias de la cita, relativas a la televisación del show o su repetición en días posteriores. Pero finalmente la organización del Festival desechó el fichaje. “No es Paul McCartney, entonces no sirve”, habrían señalado como argumento, según las fuentes de la época.

Finalmente, en ese 2018 el número anglo fue Jamiroquai. De hecho, se consideró como uno de los buenos shows de la temporada. También estuvieron Europe, Carlos Vives, Prince Royce, se le dio el reconocimiento de Artista Ícono a Miguel Bosé (un comentado y vilipendiado collage), entre otros. Pero de Ringo, nada.