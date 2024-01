Sin Leonardo DiCaprio ni Jeremy Strong: los nominados a los Premios del Sindicato de Actores 2024

Este miércoles se conoció la lista de nominados a la 30° edición de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards, en inglés). A través de un evento virtual conducido por Issa Rae y Kumail Nanjiani, se oficializó a los candidatos en las categorías de cine y televisión, un listado donde destacan producciones como Barbie, Oppenheimer y Succession.

Gracias a su primera postulación en solitario, Pedro Pascal comanda la presencia de The last of us. La adaptación del videojuego homónimo alcanzó cuatro nominaciones, mismo número que El oso y Ted Lasso.

Succession. Foto: HBO

El anuncio también dejó omisiones llamativas. Leonardo DiCaprio, protagonista de Los asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, no fue incluido en la carrera por Mejor actor, una categoría en la que sí lograron un lugar nombres como Bradley Cooper (Maestro) y Paul Giamatti (Los que se quedan). Debido a que los Premios del Sindicato de Actores en general son una buena antesala para los Oscar, su nominación a la estatuilla dorada podría correr serio peligro.

Otras figuras excluidas fueron Mark Ruffalo, Julianne Moore, Charles Melton, Sandra Hüller y America Ferrera. Además, elogiados filmes como Secretos de un escándalo, Vidas pasadas y Anatomía de una caída simplemente no entraron en el radar de la premiación. Mientras que Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, fue olvidada en Mejor reparto y se tuvo que conformar con dos candidaturas, recibieron un impulso títulos como American fiction, El color púrpura y Nyad.

Aunque Succession lideró las categorías de televisión, Jeremy Strong –probablemente su mejor actor– quedó al margen del listado. Idéntica suerte corrió Imelda Staunton, la reina Isabel II de las dos temporadas finales de The Crown.

La ceremonia se desarrollará el próximo 24 de febrero en Los Angeles, California, y será transmitida por primera vez por Netflix.

Revisa el listado de nominados a continuación:

Mejor reparto

American Fiction

Barbie

El Color Púrpura

Los Asesinos de la Luna

Oppenheimer

Oppenheimer. Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Mejor actriz

Annette Bening — Nyad

Lily Gladstone — Los Asesinos de la Luna

Carey Mulligan – Maestro

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Pobres Criaturas

Mejor actor

Bradley Cooper — Maestro

Colman Domingo — Rustin

Paul Giamatti — Los Que Se Quedan

Cillian Murphy — Oppenheimer

Jeffrey Wright — American Fiction

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt — Oppenheimer

Danielle Brooks — El Color Púrpura

Penélope Cruz — Ferrari

Jodie Foster — Nyad

Da’Vine Joy Randolph — Los Que Se Quedan

Los asesinos de la Luna. Foto: Apple TV+

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown — American Fiction

Willem Dafoe — Pobres Criaturas

Robert De Niro — Los Asesinos de la Luna

Robert Downey Jr. — Oppenheimer

Ryan Gosling — Barbie

Mejor reparto de especialistas

Barbie

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Indiana Jones y el Dial del Destino

John Wick 4

Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte Uno

Mejor reparto de serie de drama

The Crown

La Edad Dorada

The Last of Us

The Morning Show

Succession

The last of us. Foto: HBO

Mejor actriz de serie de drama

Jennifer Aniston — The Morning Show

Elizabeth Debicki — The Crown

Bella Ramsey — The Last of Us

Keri Russell — La Diplomática

Sarah Snook — Succession

Mejor actor de serie de drama

Brian Cox — Succession

Billy Crudup — The Morning Show

Kieran Culkin — Succession

Matthew Macfadyen — Succession

Pedro Pascal — The Last of Us

Mejor reparto de serie de comedia

Abbott Elementary

Barry

El Oso

Only Murders in the Building

Ted Lasso

El Oso. Foto: Chuck Hodes/FX.

Mejor actriz de serie de comedia

Alex Borstein — The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan — The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson — Abbott Elementary

Ayo Edebiri — El Oso

Hannah Waddingham — Ted Lasso

Mejor actor de serie de comedia

Brett Goldstein — Ted Lasso

Bill Hader — Barry

Ebon Moss-Bachrach — El Oso

Jason Sudeikis — Ted Lasso

Jeremy Allen White — El Oso

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Uso Aduba — Medicina Letal

Kathryn Hahn — Tiny Beautiful Things

Brie Larson — Lecciones de Química

Bel Powley — A Small Light

Ali Wong — Bronca

Ted Lasso. Foto: Apple TV+

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Matt Bomer — Fellow Travelers

Jon Hamm — Fargo

David Oyelowo — Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub — Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Steven Yeun — Bronca

Mejor reparto de especialistas en serie de televisión

Ahsoka

Barry

Bronca

The Last of Us

The Mandalorian