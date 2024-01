Otro hito en su carrera: Pedro Pascal logra nominación a los Premios del Sindicato de Actores 2024

Un nuevo hito en la carrera de Pedro Pascal. En reconocimiento a su rol en la primera temporada de The last os us, el intérprete logró una nominación a la 30° edición de los Premios del Sindicato de Actores.

La noticia fue liberada durante un evento virtual que se desarrolló al mediodía de este miércoles, donde se reveló que competirá por el galardón a Mejor actor de serie de drama frente a Billy Crudup (The Morning Show) y tres estrellas de Succession: Kieran Culkin, Brian Cox y Matthew Macfadyen. La gran sorpresa fue la omisión de Jeremy Strong, Kendall Roy en la alabada ficción de HBO.

La inglesa Bella Ramsey, la compañera de Pascal al frente de The last of us, consiguió una candidatura como Mejor actriz de serie de drama. Allí se medirá ante Jennifer Aniston (The Morning Show), Elizabeth Debicki (The Crown), Keri Russell (La diplomática) y Sarah Snook (Succession).

La adaptación de HBO del videojuego homónimo –que totalizó cuatro nominaciones– también está en carrera por la distinción a Mejor reparto de serie de drama, una categoría en la que Pascal debutó en 2015 gracias al cuarto ciclo de Game of thrones.

El domingo pasado la figura de The Mandalorian asistió a la entrega de los Globos de Oro –donde el triunfo fue para Culkin– y se espera que el próximo lunes 15 de enero participe en la 75° versión de los Emmy, donde también postula como Mejor actor de serie de drama por interpretar a Joel Miller.

La ceremonia en que se conocerá a los ganadores de los Premios del Sindicato de Actores se realizará el próximo sábado 24 de febrero.