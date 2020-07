House M. D.: los mejores 10 episodios de la ficción médica

Con un total de 177 episodios, distribuidos en ocho temporadas, la ficción médica protagonizada por Hugh Laurie en el papel del Dr. Gregory House, cautivó a la audiencia con su habilidad para diagnosticar, pero sobretodo, su sarcasmo.

Si bien cada episodio era autoconcluyente, al tratar casos específicos que no superaban los dos episodios -si así lo ameritaban-, la producción muestra la vida de House como un médico destacado, si es que no único en su área, pero que lidia con un dolor crónico y trancas emocionales que no dejan de jugarle en contra.

10. House vs. God

Capítulo: 19

Temporada: 2

Como hombre de ciencia, es de esperar que House se muestre reacio ante la religión. La creencia en un ente superior que todo lo controla, no tiene lógica para quien se guía por la razón y argumentos empíricos, pero la llegada de un supuesto joven que "cura por medio de la fe", lo mantiene intrigado y desata un competencia -moderada por Chase- entre House y Dios.

9. Frozen

Capítulo: 11

Temporada: 4

Una mujer sufre una descompensación en el polo norte, donde no tiene los implementos necesarios y solo está en compañía de su colega que carece de conocimientos médicos. A través de videollamada, House y su equipo atienden a la paciente consultándole por síntomas y tratándola lo mejor posible con los medicamentos e implementos que tienen disponibles. House muestra su vulnerabilidad al desarrollar un lazo más cercano de lo común con la mujer.

8. Airborne

Capítulo: 18

Temporada: 3

Cuddy y House viajan juntos en un avión, cuando de pronto se les informa que uno de los pasajeros está enfermo. Los médicos intentan atenderlo -con los escasos materiales a bordo- pero rápidamente otros pacientes comienzan a desarrollar los mismo síntomas. Cuddy es una de las personas que cae en esta suerte de 'epidemia' y House, experto en resolver casos complejos, triunfa ante el dilema médico aún a miles de metros de altura.

7-6. Euphoria Parte 1 y 2

Capítulo: 20-21

Temporada: 2

El equipo de diagnóstico recibe a un policía que tras recibir un disparo en la cabeza no puede parar de reír. Los síntomas empeoran y equipo de House no logra dar con un diagnóstico, el problema es que Foreman comienza a mostrar los mismos síntomas. Ambos son aislados en el hospital mientras intentan dar con una cura. Aquí Foreman vive momentos emotivos con su padre y por primera vez House tiene a uno de sus colegas en riesgo vital.

5. Detox

Capítulo: 11

Temporada: 1

Wilson y Cuddy desafían a House a pasar una semana completa sin consumir Vicodin, ya que consideran que es un adicto y él continúa negándolo. Sin embargo, a los pocos días House se da cuenta que sus colegas están en lo correcto, ya que sufre terribles dolores, sudoración, ansiedad, náuseas, entre otros. Incluso rompe su mano para intentar olvidar el intenso dolor de su piernas. En este episodio no solo se refleja el nivel de adicción de House, también es la primera vez que este se reconoce como adicto.

4. No Reason

Capítulo: 24

Temporada: 2

En este final de temporada, House recibe el disparo de un ex paciente -llamado Moriarty, otro guiño a Sherlock Holmes- quien quiso desquitarse del médico porque por su diagnóstico debió confesarle a su esposa que le fue infiel, y ella se suicidó. Cuando House despierta, no solo continúa el trabajo de diagnóstico del caso que estaban analizando previo al incidente, además sufre alucinaciones post-trauma mientras comparte habitación con su agresor.

3-2. House's Head-Wilsons's Heart

Capítulo: 15-16

Temporada: 4

House sobrevive un accidente en un autobus prácticamente ileso, pero sin recordar bien las circunstancias que lo causaron y con 'flashes' de una persona que está en riesgo vital. Tras hacer diversos ejercicios de memoria, entre ellos recrear con el equipo médico lo ocurrido previo al choque, repentinamente ve en la mujer de sus alucinaciones un collar de ámbar. Así, se da cuenta que la persona que lo acompañaba y está a punto de perder su vida es Amber, novia de Wilson. La primera parte -que mantiene el suspenso respecto a quien es la persona a salvar- y la segunda parte -cuando intentan salvar la vida de Amber- son desgarradores por el sufrimiento que implica para Wilson, y los efectos emocionales en el resto del equipo de House.

1. Three Stories

Capítulo: 21

Temporada: 1

Más allá de la historia misma que cuenta, este episodio destaca por su narrativa, la cual muestra cuatro historias en paralelo (la clase que está dictando House en el Princeton-Plaisboro y tres casos médicos diferentes, pero similares) y un giro argumental que explica cuál es el problema en la pierna de House.