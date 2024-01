Nueva película de The Mandalorian ¿qué le aporta Disney al universo de Star Wars?

El martes 9 de enero se anunció una nueva película para la franquicia de Star Wars. Se trata de The Mandalorian & Grogu, el salto a la pantalla grande de la serie que en tres temporadas es protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal como Din Djarin, y Grogu “Baby Yoda”, original de Disney, The Mandalorian.

La cinta será dirigida por Jon Favreau, conocido por su trabajo en The Mandalorian y como actor y director en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Según comunicaron en el sitio oficial de Star Wars, la producción comenzará durante 2024, nuevamente de la mano de Dave Filoni, quien también estará trabajando en la segunda temporada de Ahsoka.

En la linea de tiempo de Star Wars, la historia de The Mandalorian ocurre cinco años después del episodio VI: el retorno del Jedi. Como protagonista tiene a Din Djarin (Pedro Pascal), un pistolero solitario, cazarecompensas mandaloriano fuera de los alcances de la Nueva República. Es contratado por las fuerzas imperiales para rastrear y capturar a Grogu, especie con potente habilidad en la Fuerza, pero en vez de entregarlo, sin embargo, el pistolero escapa para protegerlo.

“Mi mayor expectativa es que confirmen a Pedro Pascal para la nueva película, y que el mando siga siendo chileno”, comenta Javiera Cerda, crítica y bookstagramer.

Los viajes a la galaxia muy lejana

La franquicia cinematográfica comenzó su viaje por la galaxia en 1977 con 20th Century Fox, estudio que estrenó con George Lucas Star Wars: episodio IV - una nueva esperanza, Star Wars: episodio V - el imperio contraataca (1980) y Star Wars: episodio VI - el retorno del Jedi (1983), películas que conforman la trilogía original.

Casi veinte años después del primer estreno, Lucas regresa al cine con una trilogía nueva, esta vez de precuelas: Star Wars: episodio I - la amenaza fantasma (1999), Star Wars: episodio II - el ataque de los clones (2002) y Star Wars: episodio III - la venganza de los Sith (2005).

En 2012 Lucasfilm –productora encargada de las seis cintas– es comprada por Disney. La nueva compañía realizó desde 2015 las películas que seguirían la historia de la trilogía principal, produciendo entonces tres secuelas: Star Wars: episodio VII - el despertar de la fuerza, Star Wars: episodio VIII - los últimos Jedi (2017) y Star Wars: episodio IX - el ascenso de Skywalker (2019).

Disney también produjo películas derivadas, entre las que se encuentran Rogue One (2016) y Han Solo (2018), además de varias series que amplían el universo cinematográfico creado por Lucas –Bad Batch (2021-2023), Obi-Wan Kenobi (2022), Andor (2022), Ahsoka (2023) y The Mandalorian (2019-2023), por nombrar algunas–.

El proyecto Star Wars dentro de Disney es uno de los principales en cuanto a material original, año a año las producciones de fantasía llegan al repertorio de la empresa, que ahora tiene todo su contenido disponible en la plataforma de streaming Disney+.

Star Wars dentro del mundo Disney

“Creo que lo mejor que ha hecho Disney fue dar a conocer el mundo Star Wars a quienes solo conocíamos las películas”, asegura Alejandra Pinto, crítica de cine en El agente cine. A su vez, el escritor Francisco Ortega –que participó en el corto En las estrellas de la serie Visions–, rescata que “las películas más exitosas de toda la saga las ha hecho Disney –el episodio VII lidera–, y no se puede negar que han mantenido la marca y la franquicia”.

Hay un consenso bastante general que propone que los productos creados por Disney han diversificado el público objetivo de la histórica franquicia. Al respecto, Isabel Plant, periodista co-Creadora y editora en Mujeres Bacanas, reflexiona: “Se necesitaba de una nueva generación que mantuviera a Star Wars con vida, para que no fuera algo solo del recuerdo”.

Con nuevas películas, series, spin-offs, parques de diversiones y demás contenido, Disney “hace un equilibrio entre el fan service y las nuevas historias”, expone Felipe Romero, cineasta, ejemplificando con el caso de Mando y Grogu, que logró generar un interés no solo en los antiguos fans: “El boom de The Mandalorian hizo que mucha gente que quizás nunca había visto Star Wars, empezara por ahí y se enamorara”, señala Romero.

The Mandalorian ganó 15 galardones en los Primetime Emmy, convirtiéndose en uno de los productos más exitosos de la franquicia. “Gracias a una dirección impecable, el Mandaloriano de Pedro Pascal –increíble en su papel– y Grogu tenían una química extraordinaria. Conseguir que un actor de carne y hueso enganche de esa manera con una marioneta no es algo fácil”, son las palabras de Pinto.

Otro de los puntos en común entre fanáticos de la saga, es que Disney le otorgó una cuota de actualidad. Antonella Estévez, periodista y crítica, reflexiona: “Se han puesto al día con los temas que hoy son más interesantes, por ejemplo, el personaje de The Mandalorian tiene una masculinidad que me parece super interesante, que no es necesariamente lo que se estaba pensando respecto a un héroe masculino en los años 70. Este está cruzado por ser un cazarrecompensas, violento, religioso, pero que, al mismo tiempo, se encuentra con un personaje que lo enternece y desarrolla un área de paternidad que es muy dulce, generando las tensiones que nos atraen de la serie”.

Sin embargo, no todo puede ser perfecto en el universo creado por Lucas: “Creo que la debilidad tiene que ver con esto de hacer demasiadas cosas. La idea de hacer una película por año, por ejemplo, funcionó muy bien en las primeras dos secuelas y Rogue One, pero con Han Solo no funcionó. Cayeron en el mismo error de Marvel, trataron de hacer demasiadas cosas, cuando a veces menos es más”, expone Ortega. “No olvidemos que Disney es una empresa, por lo tanto, sus objetivos van a ser económicos, y eso en muchos casos hace que algunas series no estén a la altura de lo que podrían haber sido”, agrega Estévez.

Cerda, sobre el explosivo crecimiento de la franquicia, comenta: “Siempre está el miedo a la falta de continuidad de algunos productos, pero con los años, Disney aprendió a conocer Star Wars y por esa misma razón, los productos han mejorado mucho”.

The Mandalorian & Grogu

El anuncio de la nueva cinta generó muchas expectativas –y también un alivio– en los seguidores de la historia protagonizada por Pascal, ya que no había noticias sobre una cuarta temporada que continuara con la trama.

“Si siguen en la línea de lo que va la serie, va a cumplir muy bien en taquilla”, pronostica Romero, en una línea similar a lo que comenta Ortega: “Creo que vamos a ver una película que va a funcionar como un cierre de temporada para el personaje del Mandaloriano. Puede salir algo muy interesante en la evolución de Grogu y cómo se va a conectar con Sabine Wren”.

Sobre la aclamada relación entre Grogu y Mando, hay un consenso: “Lo más importante sería volver a la parte emotiva que tuvo la primera y segunda entrega, volver a la relación de los personajes, que es justamente el mayor atractivo de la saga”, concluye Plant.

Sobre el futuro de la franquicia en general, Estévez, especialista en temas de género, expone: “Me entusiasman mucho los personajes femeninos que estamos viendo en estas nuevas series, creo que los guionistas están siendo muy sensibles a los cambios culturales que estamos viviendo, y están poniendo al día los relatos al interior de la serie, y eso es buenísimo porque George Lucas creó un universo, ni más ni menos, entonces muchas cosas pueden pasar al interior, y eso es una buena noticia para los fans”.