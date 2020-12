George Lucas dejó en claro por qué vendió Star Wars a Disney

Aunque las precuelas de Star Wars fueron ampliamente vilipendiadas, no pocos fans en los últimos años han lamentado el alejamiento de George Lucas.

Más aún, es fácil encontrarse con los puños levantados al cielo por parte de aquellos que se molestaron con los resultados de la trilogía que terminó la saga Skywalker en manos de Disney, anhelando lo que podría haber resultado si las películas hubiesen seguido bajo el control del creador original.

Pero George Lucas simplemente tomó la decisión de alejarse de su creación y en una entrevista para el libro “The Star Wars Archives Episodes I-III” dejó en claro que simplemente prefirió la vida familiar antes que la vida galáctica de los millones que estaban en juego.

“En 2012 yo tenía 69. Así que la pregunta que me estaba haciendo era: ¿Voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida? ¿Quiero pasar por esto nuevamente?”, explicó. “Finalmente, decidí que preferiría criar a mi hija y disfrutar de la vida por un tiempo”, remarcó George Lucas.

En 2012, cuando se anunció la venta a Disney, el comunicado original incluyó las palabras de George Lucas, quien destacó que su mayor placer había sido ver cómo Star Wars pasaba de una generación a la siguiente, pero también reconocía que creía importante dar con nuevas voces para la saga.

“Ha llegado el momento de pasar Star Wars a una nueva generación de cineastas. Siempre he creído que Star Wars podría vivir más allá de mí y pensé que era importante configurar esa transición durante mi vida”, explicó Lucas en ese momento.

En aquél momento, Lucas también valoró que el alcance de Disney permitiría abrir nuevos caminos para Lucasfilm no solo en el cine, sino que también en la televisión, medios interactivos, parques temáticos y productos de consumo entre otros. De ahí que, aunque no pocos lamenten los resultados en el cine, quizás es mejor cerrar destacando que sin la venta, no habría ocurrido The Mandalorian.