Review | El corto chileno de Star Wars Visions es una excelente historia sobre la batalla contra la opresión

¡Prepárate para que la fuerza nuevamente nos acompañe! Este 4 de mayo, justo en el día que conmemora a la franquicia, será lanzado el segundo volumen de la antología de animación Star Wars: Visions.

Al igual que la primera entrega que se lanzó en septiembre de 2021, la nueva tanda de episodios reúne a estudios y creadores internacionales de animación para generar múltiples historias inspiradas en la creación de George Lucas.

Lo anterior da rienda suelta a quizás uno de los aspectos más llamativos de este tipo de propuestas: agregar de su propia cosecha sin las restricciones que implica el canon.

De ahí que el trabajo en la antología incluye a estudios tan reconocidos como Cartoon Saloon (Irlanda), Studio Mir (Corea del Sur) y Aardman (Reino Unido), junto a compañías como El Guiri (España), Studio La Cachette (Francia), 88 Pictures (India), Triggerfish (Sudáfrica), D’art Shtajio (Japón) y, no menos importante, Punkrobot (Chile).

Con lo anterior en cuenta, y recalcando otra vez que oficialmente estos trabajos no son canónicos, cada uno de los cortos está inspirado en algún elemento de la franquicia, ya sea la batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad de los jedi y sith, la opresión militar del Imperio o los elementos más fantásticos de la saga. No solo eso, las historias no tienen problemas para crear algo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados bajo las paredes de las historias centrales que ha impulsado Lucasfilm en la era Disney.

De ahí que el factor antológico provoca que los nueve trabajos no se puedan revisar tan fácilmente de forma grupal, ya que tal como su nombre lo indica, las visiones de cada uno de los equipos internacionales son bastante particulares y exploran rincones como el terror, la acción e inclusive la comedia. Y es eso mismo es lo que provoca que el todo sea más que la suma de las partes.

En es ahí en donde cada estudio aporta su propia perspectiva fresca a la franquicia de Star Wars, aunque obviamente gran parte de la atención estará en lo realizado con el llamativo stop-motion de Aardman, ganadores del Oscar por su trabajo en Wallace & Gromit, el explosivo trabajo de Studio Mir (La Leyenda de Korra) de inspiración anime o el estilo particular de Cartoon Saloon (Wolfwalkers, Song of the Sea), quienes agregan de su propia cosecha folclórica y oscura a este universo.

Sin embargo, uno también puede detenerse en lo realizado por Punkrobot, ganadores del Oscar por el corto “Historia de un Oso”, ya que su historia titulada como “En Las Estrellas” representa a cabalidad las fortalezas de esta antología.

Desde Punkrobot a grandes rasgos tomaron como base al ahogo que genera la idea de una fuerza dictatorial, para ahondar en cómo las fuerzas opresoras arrasan con todo en función del beneficio económico de unos pocos. Y, obviamente, también exploran la forma en que “una nueva esperanza” puede surgir desde las cenizas.

En ese escenario, y con una clara inspiración en los efectos de la colonización en el extremo sur de Chile, “En las Estrellas” presenta la historia de Koten (Valentina Mur) y Tichina (Julia Oviedo), dos hermanas que son las últimas sobrevivientes de una tribu que fue arrasada. Más áun, el entorno en el que viven ha sido completamente mancillado, pues las fuerzas imperiales explotan los recursos naturales, contaminando todo a su paso, al tiempo que la historia, legado y recuerdo con aquellos que murieron se cortó por la irrupción de ese mal.

Toda esa base es comandada por Gabriel Osorio en la dirección, quien además trabajó en la historia junto a Antonia Herrera y el escritor Francisco Ortega, para dar pie a una historia que también luce con un estilo visual bastante llamativo realizado con animación digital, aunque también recogen aspectos de stop-motion en la visualidad, lo que no sorprende ante la propia experiencia del estudio con su cortometraje ganador del Oscar.

De ese modo, y en alrededor de 15 minutos, Punkrobot no solo logra interpretar desde su punto de vista particular a un concepto como la fuerza, ya que también le da una identidad propia que deja en claro sus raíces desde el primer momento. Esa situación es coronada por el trabajo musical de Andrés Walker y Patricio Portius, quienes lideran una partitura que no se parece en nada a lo hecho en la franquicia, pero que toma sus charangos y cañas para adecuarlo a una historia situada hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana.

A la larga, lo que queda remarcar es que “En las estrellas” forja una historia universal sobre el bien y el mal que no deja espacio a tintas medidas. Que, tal y como sucedió con lo que inspiró a George Lucas, no esconde que hay fuerzas con las que hay que batallar.

Es ahí es donde está el valor de Star Wars Visions. En donde los creadores logran acoger a la clásica franquicia para recorrer nuevos caminos, darle valor propio y hace algo diferente, pero que en el fondo y en el corazón sigue siendo muy propio de esta guerra de las galaxias.

Los nuevos episodios de Star Wars Visions serán lanzados este 4 de mayo en Disney+.