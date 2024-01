“No es más que otro sarao”: Cómo se gestó el vínculo de C.Tangana con Jorge Drexler y Andrés Calamaro

El 23 de febrero de 2021, a dos días de la publicación de El madrileño, el artista español C. Tangana estrenaba dos de sus canciones más exitosas, que además, se convertirían en un hito para la música en español.

Con tres sencillos ya publicados –Demasiadas mujeres, Tú me dejaste de querer y Comerte entera–, se demostraba la versatilidad sonora y la gran variedad de voces que estarían presentes en su cuarto álbum de estudio.

Las canciones Hong Kong y Nominao, interpretadas a dos voces con Andrés Calamaro y Jorge Drexler, respectivamente, se estrenaron con un video doble. Ambos clips fueron grabados en diciembre de 2020 y fueron responsabilidad del colectivo Little Spain, fundado por Tangana. En estos se muestra una noche en Madrid, con los tres cantantes como protagonistas, acompañados de las actrices Paz de la Huerta y Julia de Castro.

Cuando termina el video de Nominao con Drexler empieza el de Hong Kong con Calamaro. Esta es la primera vez que el uruguayo y el argentino colaboran en alguna producción. Considerando el importante rol que juegan en la música latinoamericana, el esfuerzo de Tangana para reunir a dos grandes es celebrado.

Ambas canciones tienen como base el rap y hip-hop característico del español, al mismo tiempo que se entremezclan los sonidos clásicos de ambos artistas, con guiños de rock, pop y folclore. Destaca la íntegra mezcla de los singles, que combinan las esencias de cada uno, creando dos producciones atractivas y novedosas.

Conocer a los ídolos

C.Tangana, también conocido como Pucho, conoció años atrás a Drexler. “Entré en contacto con su trabajo a partir de las letras que escribió para El mal querer (2018), de Rosalía. Me llamaron mucho la atención esas cuartetas de octosílabos tan tradicionales. Entonces lo abordé en una entrega de premios en Las Vegas. Lo felicité y empezamos a charlar sobre la posibilidad de hacer algo juntos”, comentó el uruguayo en una entrevista a La Nación.

Ambos escribieron juntos Nominao durante la entrega de premios Grammy de 2020. El intérprete de Todo se transforma contó en la misma entrevista que ambos se juntaron durante esa jornada, él estaba nominado a Mejor canción del año por Coco con codo, y no había podido asistir a la ceremonia. A lo largo de la noche comenzaron a escribir y “salió ese ejercicio de metarrealidad. Una canción que habla sobre el acto de escribir una canción en el momento de una entrega de premios”.

La colaboración con Calamaro fue una de las más celebradas, a la vez que recibieron uno de los más importantes galardones. Ambos artistas ganaron en la categoría Mejor canción Pop/Rock en la ceremonia de 2021 por Hong Kong. “Privilegiado yo que comparto un premio internacional con Pucho CT. Me ha devuelto a la cresta de la ola”, dijo el argentino a ¡Hola!

Los inicios de C. Tangana

El cantante tiene una licenciatura en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Previamente, durante su educación secundaria se dio a conocer bajo el nombre artístico Crema. En 2008 se unió a Agorazein, grupo dedicado al freestyle. No fue sino hasta 2007, año en el que lanzó su primer álbum de estudio, Ídolo; lo siguió Avida Dollars al año siguiente, pero con El madrileño en 2021 alcanzó reconocimiento internacional.

“Cuando no estás intentando hacer un disco exitoso, resulta que es el disco más exitoso de tu carrera”, según las palabras de Antón Álvarez –nombre real de C. Tangana–.

El éxito de El madrileño

En los Grammy de 2021, El madrileño obtuvo tres galardones, entre ellos el de Mejor producción, así mismo, es un álbum aclamado por la crítica. Con más de quince colaboraciones, se establece como un álbum transoceánico, que reúne las raíces del flamenco con el trap, el hip-hop y los ritmos latinos. Según Humphrey Inzillo, periodista musical, sus colaboradores le entregan un “destino de clásico”. “Quizás por eso, la portada es un retrato de C. Tangana pintado al óleo, con maestría, por el artista Iván Floro”, reflexiona Inzillo.

El madrileño es un álbum que reúne generaciones de artistas fundamentales para el escenario musical. Desde sus primeros singles se aprecia la calidad de las composiciones, con un estilo fusionado, que destaca lo mejor de cada uno de los artistas y de sus propias culturas. Es un álbum conceptual, que se coronó como uno de los diez mejores álbumes de Billboard de 2021.

“Yo no me acerco a la bachata poniendo acento dominicano, ni me acerco al tango poniendo acento argentino. Yo me acerco a todos los sitios con mi acento madrileño, y creo que es una forma muy honesta de viajar por el mundo y por las culturas, que quería dejar muy patente desde un principio”, explica Tangana a La Nación.

El disco es un regalo también para Crema, el joven artista que escuchaba los discos de Drexler y Calamaro con su padre, mientras viajaban en auto. Un álbum de juntas extraordinarias, que sigue encantando con sus temas al ritmo español.

C. Tangana en Chile

El cantante se presentó en el país en marzo de 2022, encabezando el Fauna Primavera. En esa ocasión llegó con una versión simplificada del tour Sin cantar ni afinar, que promociona el álbum en cuestión. Posteriormente, debido al éxito de ese primer acercamiento, el español volvió al Movistar Arena el 29 de noviembre. Esa vez con un show de clausura de tour que terminó con un gran brindis con los asistentes. Incluyó una serie de colaboraciones en vivo, además de una pantalla gigante en lo alto del escenario, que mostraba el concierto en un formato mucho más cinematográfico –otra de las aficiones de Pucho–.

El también compositor confirmó un documental con todo el proceso de producción del álbum y el tour mundial que lo siguió, se llamará igual que la gira: Sin cantar ni afinar.