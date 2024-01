Siempre el mismo día tendrá una nueva adaptación como serie en Netflix (sin Anne Hathaway)

Tras 13 años de la primera adaptación de Siempre el mismo día, Netflix apuesta por una nueva versión, esta vez, en formato serie. Ya se reveló el tráiler de este drama protagonizado por Leo Woodall (The White Lotus) y Ambika Mod (This Is Going to Hurt).