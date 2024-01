“Ouch”: la foto que publicó Pedro Pascal después de los Globos de Oro

El actor chileno Pedro Pascal siempre sorprende con sus apariciones. Esta vez, protagonizó varios momentos durante la ceremonia de los Globos de Oro, celebrada el domingo 7 de enero. El actor llegó con un brazo en cabestrillo y cuando le preguntaron qué le había ocurrido dijo muy a la chilena, que sufrió una caída, acompañado de risas. Pero ese no fue el único momento que el actor de The last of us entregó.

Pascal fue nominado en la categoría de Mejor Actor de Serie de Televisión - Drama por su papel co protagónico con Bella Ramsey. Sus contrincantes eran Dominic West por The Crown, Gary Oldman por Slow Horses y Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin por Succession. Este último resultó ser el gran vencedor.

Culkin durante su discurso, entre agradecimientos al equipo de Succession, se dirigió especialmente a Pascal con la frase: “Chú…, Pedro. Lo siento. Es mío”. Lo que se convirtió también en uno de los momentos más comentados de la noche. Ambos actores ya se conocían, en 2023, previo a la entrega de los Emmy, participaron en una mesa redonda junto a otros artistas, organizada por The Hollywood Reporter.

La jornada, sin embargo, no terminó ahí. A través de historias, Pascal publicó una selfie en la que se ve nuevamente el cabestrillo, y además, un particular diseño de manicura: “Ouch”, se lee letra por letra en sus uñas. Etiquetando también a la responsable del diseño.

Por supuesto, las teorías comenzaron de inmediato, y la pregunta que más se repite es: ¿Hará referencia sólo a su brazo o también al discurso de Culkin? Definitivamente, no fue la mejor noche para el actor de The Mandalorian, pero se lo tomó con humor. La comentada selfie resume su jornada a la perfección.